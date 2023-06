Nem talált legyőzőre a honismereti versenyen „a királynék városában” a zalaegerszegi gimnazista

Hegedüs Máté Mihály, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 10. A osztályos tanulója az „Itthon otthon vagy” honismereti és földrajzverseny országos döntőjében középiskolás kategóriában az 1. helyen végzett. A háromfordulós versenyen a diákok hazánk társadalmi és gazdasági földrajza mellett kreativitásukról és digitális kompetenciáikról is számot adtak. Stárics Roland, a gimnázium igazgatóhelyettese, földrajz-történelem szakos pedagógusa volt a felkészítő tanár. A 10. osztályos tanítvány Göcsej természeti és kulturális értékeiről készített ismeretterjesztő videót, majd a Balaton-felvidéki nemzeti park természeti látnivalóiról és turisztikai programkínálatáról állított össze egy háromnapos osztálykirándulás tervét tartalmazó, információgazdag weblapot. A versenyen további zrínyis sikerek is születtek. Verő Réka 9. B osztályos tanuló a 4. helyet, Varga Dorián 9. A osztályos tanuló pedig a 6. helyet szerezte meg. A kétnapos döntőnek az idei évben Európa Kulturális Fővárosának számító Veszprém adott otthont a Pannon Egyetem szervezésében.

Zalaegerszeg is felkerült a Napenergia Térképre

Magánkezdeményezésként alig egy hónap alatt fejlesztette ki az Envirosense Hungary Kft. és a Solar ViewPoint Kft. Debrecen Napenergia Térképét. A részben ingyenes szolgáltatást mostantól az egerszegi magán- és céges beruházók is elérhetik, a szolgáltatás a www.napenergiaterkep.hu oldalon tekinthető meg. Bali Zoltán alpolgármester emlékeztetett, hogy az energiaválság okozta gazdasági nehézségek miatt egyre többen választják az alternatív megoldásokat, s az önkormányzat is egyre többet költ a megújuló energiák felhasználására. A digitalizált térképen minden háztartás, épület fellelhető, így gyorsan, egyszerűen lehet tervezni, hogy érdemes-e napelemes rendszert kiépíteni. A nagy felbontású légi távérzékelt adatok segítségével meg lehet nézni például a benapozottság mértékét, illetve azt, hogy az adott felület mennyi elektromos áramot tud termelni. Az alpolgármester hozzátette, Zalaegerszegen nagy az igény a napelemre, sokan adtak be pályázatot a kiépítésére. A fejlesztők hangsúlyozzák, hogy az ingyenes szolgáltatás egy olyan potenciáltérkép, amelyen többek között az éves villamos energia becsült mennyisége, illetve az éves megtakarítás látható.

Dr. Rodics Katalin kutatóbiológus a zalaegerszegi Kölcsey-gimnáziumban beszélt a diákoknak a Föld jövőjéről

Az Ökológiai témahét vendégeként érkezett a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumba dr. Rodics Katalin, a Greenpeace Magyarország biodiverzitás kampányfelelőse. A szakember a 10-11. évfolyamos diákok érdeklődő kérdéseire is válaszolt vetített képes előadása után. A klímaválság mellett az élővilág összeomlása ugyanúgy égető kérdés, amit nem szabad szőnyeg alá söpörni. A mostani fiatalok egy olyan veszélyeztetett, nyomasztó világban élnek, amiért az előző generációk a felelősek a kényelem iránti vágyukkal és a felesleges túlköltekezéssel, valamint azzal, hogy elpazarolták a Föld erőforrásait, hívta fel a figyelmet dr. Rodics Katalin. Az élővilág sokszínűsége mint túlélésünk záloga című előadást az intézmény Ökológiai témahetének keretében hallhatták a diákok. A mostani tematikus hét egyben a fenntarthatósági témahét folytatása, tájékoztatott Boncz Dániel biológiatanár, laborvezető. Egész éves kurzuson vettek részt a tanulók csütörtökönként, ami egyben az emelt szintű érettségikre és az OKTV-re készítette fel őket. Emellett géntechnológiai napot tartottak és csatlakoztak az MTA Alumni programjához. Ezen kívül két hét múlva a genetika, míg augusztusban az evolúció lesz a szakmai táborok témája.

Évkönyv jelent meg a Zrínyi-iskola jubileumára Nagykanizsán

Idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját a Zrínyi-iskola. Ebből az alkalomból a közelmúltban mutatták be az intézmény történetét felelevenítő évkönyvet. A kötetet Szántóné Izsa Melinda, az iskola könyvtárosa, Vida Ágnes angol-történelem szakos tanár, valamint Benke Dániel, a Halis-könyvtár könyvtárosa szerkesztette. Az olvasókat a bevezetőben Balogh László polgármester, Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója és Faller Zoltán, a Zrínyi-iskola intézményvezetője is köszönti. A stílusosan 150 oldalas könyv a gyerekek szakmai, sport- és képzőművészeti sikerei mellett különleges visszatekintést ad a falak között folyó munkáról. Azt is kiemeli, hogy 2017-ben az épület külső homlokzatát felújították, majd egy évvel később Boldog iskola címmel jutalmazták közösségüket. Létrehoztak egy idővonalat, mely az iskola fejlődését követi, kiemelve a legfontosabb történéseket. Ezen felül a tanárok saját területüket bemutatva méltatták az intézményben folyó munkát. Egykori tanulójuk, Lajtai Ádám, a fővárosi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tanára szintén életének legmeghatározóbb élményeként tekint vissza a Zrínyiben töltött időszakra.