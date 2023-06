Péntektől vasárnapig ismét mindenkit vár az EgerszegFeszt a város szívében

Koncertek, köztük Vad Fruttik és Ocho Macho, utcaszínház, táncház, kéklámpás felvonulás és báb-előadások minden mennyiségben. Csak egy kis ízelítő a pénteken startoló háromnapos Egerszeg-Feszt programjából, melyet az előzetes tervekkel ellentétben mégis megtartanak idén is. A háború, a nemzetközi gazdasági nehézségek és az európai energiaválság negatív hatásai miatt sokáig bizony-talan volt, lesznek-e idén az önkormányzat által rendezett ingyenes fesztiválok – mondta Balaicz Zoltán polgármester. Külső forrásokat, pályázati pénzeket és állami támogatásokat szereztek annak érdekében, hogy ha szerényebb keretek között és a tavalyinál kisebb területen is, de legyenek városi rendezvények, hiszen a helyi közösség igényli ezeket. Az EgerszegFeszt mindig az év egyik legjob-ban várt eseménye, a kulturális és gasztronómiai élmények mellett a nagy találkozások, vidám be-szélgetések színhelye, amely ha elmarad, nagy űrt hagy a zalaegerszegi nyárban. Így, bár idén a ko-rábbiaknál némileg szerényebb lesz a rendezvény, azért számos élményt tartogat minden korosz-tálynak, mondta a polgármester.

Lenyűgözte a kiskanizsai diákokat Erdély

„Erdély történelme a természetben” címmel a Határtalanul pályázat keretében a kiskanizsai iskola negyven 7. osztályos tanulója vett részt az élménydús kiránduláson. Az első célpont Szent László király városa, Nagyvárad volt, majd a Király-hágó varázslatos szerpentinjei következtek. Kolozsvá-ron megcsodálták a Szent Mihály-templomot, Hunyadi Mátyás szülőházát és híres lovas szobrát. Korondon élményprogram várta a fiatalokat: a taplász- és a fazekasmesterségekkel ismerkedtek meg. Ezután a Hargitán át a Gyilkos-tavat és Békás-szorost látogatták meg. Eljutottak még Nagy-Magyarország legkeletibb pontjára, az Ezeréves határhoz, Gyimesbükkre. Csíkszeredán a Petőfi Sándor és a Csíki Székely Múzeum várta őket, madj Csíksomlyóra látogattak. A kanizsai iskolások jártak még Szovátán a Medve-tónál, ezt követően Marosvásárhelyre és a Tordai-hasadékhoz látogat-tak. A tordai sóbányában tett látogatás ugyancsak nagy élményt jelentett a hetedikes csoport számá-ra. A kirándulás végén a kalotaszegi népművészet egyik központjába, Körösfőre látogattak.

Para: ifjúsági dráma a Hevesi Sándor Színházban

Június 5-én mutatták be Romankovics Edit Para című iskoladrámáját a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. A Lázár Ervin Program jóvoltából és a zalai tankerületek szervezésében több iskolába is eljut a középiskolásokat egészen közelről érintő történet, melyet Mihály Péter színművész rende-zett. A darab arra keresi a választ, hogy mire képes a kirekesztett, az osztály marginalizált furacsaja, a jó tanuló pedagógusgyerek, s főleg a jófejű, de renitens, ám véleményvezérségre született ka-masz? A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház fiatal gárdájának izgalmas lehetőséggé vált a dráma. Közösségük nem először mutatja meg, hogy együtt újfajta hangot, regisztert képesek meghonosítani a műsortervével biztonságra törekvő színházban. Egy-egy színész több szerepet játszik. Óriási lehe-tőség számukra, hogy minél több diákhoz eljussanak, hiszen a Lázár Ervin Program még az utazta-tást is fedezi, számos iskolába is eljutnak ezzel a lenyomattal, ami a mai társadalmunkat monitoroz-za. Jó darabról van szó, csak jól meg kellett csinálni – mondta Mihály Péter rendező.

Záróvizsgák a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában

Június 14-én, szerdán megkezdődtek az egyetemi tanulmányok egy fejezetét lezáró alapképzési zá-róvizsgák a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában. .Dr. Pa-lányi Ildikó megbízott főigazgató elmondta, a záróvizsgát ezúttal 59-en teszik le a kampuszon. Minden képzési szinten vizsgáznak leendő mechatronikai mérnökök, közgazdászok, gazdasági-informatikusok. A diplomaosztó ünnepség július 14-én lesz a zalaegerszegi egyetemi karon.

A karra 50 százalékkal többen adták be első helyen a jelentkezési igényüket az érettségizettek, ami az itt tanulható szakok iránti érdeklődést mutatja. Az egyetemen zajló duális képzés, melyben már első évtől részt vehetnek az egyetemisták, hatvan cég partnerségével valósul meg, ez a gyakorlati tudás megszerzéséhez fontos a hallgatóknak, hangsúlyozta Palányi Ildikó. A főigazgató azt is jelez-

te, hogy ősztől változik az államilag finanszírozott képzés keretrendszere, A ponthúzásra július 20-a után kerül sor, ekkor derül ki, kit melyik felsőoktatási intézménybe vettek fel.