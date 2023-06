A szülőház elmúlt évszázadaival kapcsolatban felidézték: a Festetics-uradalom az 1700-as évek végén építtette, s majdnem változatlan formában maradt meg napjainkra is.

1944-45-ig a grófi uradalom központi majorsági épülete volt, majd tanterem, számtaratói iroda, tejleadócsarnok, sőt, lovászfiúk átmeneti szállása is működött itt. Emlékszobaként először az 1960-as évek végén nyitották meg, majd egy-egy Szendrey-kiállításhoz kapcsolódva többször is helyt adott Petőfi feleségéhez kapcsolódó tárlatnak, 2009 óta viszont állandó – s most kibővített, megújított – kiállítóhelyként őrzi Keszthely szülöttének emlékezetét, amelyet telefonos bejelentkezés után lehet látogatni.