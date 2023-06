Az egyesület kilencéves működése óta folyamatosan bővültek kapcsolatai a Csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas Klubbal, akik mintegy 30 fővel látogattak el erre az összejövetelre. Nagypáli szlovákiai testvértelepülése, Bodrogszerdahely önkormányzatának delegációja is megtisztelte ezt a rendezvényt, akik Mento Zoltán polgármester vezetésével baráti látogatáson vettek részt a faluban. Délutánra már népes társaság jött össze az Öko-völgyben, az egybegyűlteket Szekeres Istvánné az egyesület elnöke köszöntötte, majd a helyi tagok által előadott műsorok következtek a fedett színpadon. Először az ismert zeneszám, a „Gedeon bácsi” szövegére alapuló paródiát láthatták a program résztvevői, mely nagy derültséget okozott. Ezután az egyesület tagja, az ukrán származású Iryna Lonkina Jann anyanyelvén előadott csodálatos szólóénekét mindenki meghatottan hallgatta.

„Csetlő-botló Nagypáli táncegyüttes” előadása.

A műsor az erre az alkalomra verbuválódott „Csetlő-botló Nagypáli táncegyüttes” a „Fondor zenekar” zenéjére koreografált fergeteges táncával zárult. A csácsi nyugdíjas vendégek is készültek, vidám dalcsokorral örvendeztették meg közönséget. Az előadásokat követően Köcse Tibor, a település polgármestere is köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, hogy a község egyre népszerűbb, sokan látogatnak el hozzánk, az ilyen rendezvények még jobban összekovácsolják a helyieket is. Időközben elkészült a kemencénél a pörkölt, a népes társaságot terített asztalok várták, senki sem maradt éhesen, szomjasan, bőven volt a sok finomságból. A desszertet a helyiek által készített édes és sós sütemények tárháza biztosította, mindenki talált kedvére valót. A délután további része is vidáman telt, beszélgetéssel, harmonika szó melletti közös dalolással, és természetesen a tánc sem hiányozhatott. Késő estig tartott a mulatozás, ez a közösségi program is sikeresnek bizonyult.