A helytörténeti jellegű, dokumentumokkal alátámasztott, valamint fotókkal is illusztrált kiállítás az eddig fellelt forrásokra, történeti kutatásokra támaszkodik. Dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, főmuzeológus megnyitójában kiemelte: az első hiteles történelmi források Alsólendva és vidéke oktatására vonatkozóan a reformáció korából valók. a XIX-XX. században élt egyháztörténész Payr Sándor kutatásai szerint Alsólendván már 1544-ben iskolát hoztak létre, ez a Dunántúlon a negyedik legrégibb protestáns iskolának számított.

A tárlat fejezetekre bontva mutatja be a Lendva-vidéki oktatás történetét és az ahhoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, de szól magáról az iskolarendszerről is, számos esetben magyarázattal téve közérthetőbbé a folyamatokat. Baumgartner Dubravko, a Galéria és Múzeum igazgatója a tárlat kapcsán lapunknak elmondta: ezt az anyagot vándorkiállításnak szánták, így szeptemberből több helyszínen – elsősorban a muravidéki kéttannyelvű oktatás intézményeiben – is bemutatják. A dr. Lendvai Kepe Zoltán és ugyancsak etnográfus felesége, dr. Kepéné dr. Bihar Mária által írt szöveget pedig a múzeumi folyóiratuk, a Lyndvamuseum soron következő számaként kiadvány formájában is megjelentetik.