A pénteken kezdődött motoros hétvége kapcsán Molnár Edvin egyesületi elnök úgy fogalmazott lapunknak, őket is meglepte az érdeklődés, több mint 500 motor érkezett a programjaikra, lefedve szinte az ország egészét, de a Kárpát-medence magyarlakta térségei is képviseltették magukat. A résztvevők nagy száma talán annak is köszönhető, hogy a Suzuki Intruder típus tulajdonosai egyik szokásos találkozójukat úgyszintén Tófejen tartották, csatlakozva a Road Wanderers programjához. A motorosokra koncertek, ügyességi versenyek, szórakoztató és közösségi programok vártak, valamint egy körülbelül 70 kilométeres közös túra, amelynek célállomása Kistolmács volt.

A túra előtt leplezték le azt a lélekharangot a megáldását, amely Soós László önkormányzati képviselő ötlete nyomán a már tavaly kialakított Trianon parkban – az található emlékművek kiegészítéseként – került felállításra. Köszöntőt Horváth Zoltán polgármester, illetve a motoros szervezetek nevében a felvidéki Tóth Zoltán és a Rad Wandererst képviselő Tapaszti György mondtak, majd az Erdélyben öntött, illetve a Kovásznán élő Kászoni Attila fafaragó iparművész által készített kopjafára felhelyezett harang történetét két helyi civil szervezet, a felállítását ugyancsak szorgalmazó Örök Tinik és a Faluszépítők nevében Mizik Józsefné ismertette. Avatóbeszédében Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője a Nemzeti Összetartozás Napjának jelentőségére is kitért.

Fotó: Gyuricza Ferenc

– Az 1920-as trianoni békediktátum kapcsán elsőre nem a nemzet összetartozása, hanem a nemzet szétszaggatása szokott eszünkbe jutni – emelte ki a képviselő. – Éppen ezért volt szükség arra, hogy az elszakított nemzetrészeink tagjainak, a határainkon kívül élő nemzettestvéreinknek felmutassuk, ők is hozzánk, a magyar nemzethez tartoznak, annak szerves részei.