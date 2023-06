Minderről Kovács Krisztián elnök beszélt lapunknak. Elmondta: egyesületük valamennyi tagja szívén viseli a vörcsöki Nepomuki Szent János-kápolna sorsát, hiszen sokuknak gyerekkorra visszanyúló szép emlékei fűződnek hozzá, mint ahogy számos más Csörnyeföldön élő, vagy a településről elszármazott személynek is. Ezért is szeretnének kapcsolati tőkével és anyagi hozzájárulás gyűjtésével részt venni az épület helyreállításában. A kápolna felújítása már elkezdődött, ám a teljes körű rekonstrukcióhoz jelentős anyagi forrásra van szükség. Ennek egy részét szerették volna a jótékonysági rendezvény során előteremteni. Kezdeményezésük jól sikerült, hiszen egyrészt rengeteg segítő szándékú személy gyűlt össze a cél érdekében, másrészt közel 30 helyi és környékbeli vállalkozó támogatta adománnyal a rendezvényt, s azóta is érkeznek felajánlások.

Kovács Krisztián azt is elmondta, a kápolna „arcának” meghatározó része az előtte álló kereszt, amely elsőként fogadja a szakrális épülethez érkezőket, ám azt már kikezdte az idő vasfoga. Készítője Boa Endre letenyei fafaragó népi iparművész volt, aki az egyesület felkérésére vállalta rekonstruálását, a rajta lévő korpuszt pedig a letenyei Szörfi Ferenc festő szintén hozzájárulásként kijavította, illetve újrafestette. Az új kereszt hamarosan a kápolna elé kerül.