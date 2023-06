Öreghegyi búcsú

Hagyományos búcsúi forgatagra számíthatnak a látogatók vasárnap a Zalaegerszeghez tartozó besenyői Öreghegy Péter-Pál kápolnájánál. Jubileumi búcsú lesz, mivel 20 éve építette a kollektíva a kápolnát, s azóta minden éven van búcsú, amikor a mise keretében keresztelőket is tartanak. Délután a szabadtéri színpadon a kulturális műsorban a helyi és botfai csoportok lépnek fel.

Olai fesztivál

Szombaton rendezik meg Zalaegerszeg olai városrészében a hagyományos fesztivált, melynek a Göcseji Falumúzeum ad otthont. A megnyitót 17.50-kor tartják, köszöntőt mond Balaicz Zoltán polgármester, Böjte Sándor Zsolt, Ola településrész önkormányzati képviselője. Előtte a Royal Dance gyermek táncbemutatója, Borka Bohóc, a Zalai Táncegyüttes, a Gála Társastáncklub szórakoztatja a látogatókat, majd hat óra után Soltész Rezső ad koncertet. A belépés díjtalan.

Zenélő Magyarország

Zalaegerszegen, a Dísz téren vasárnap 16 órától ingyenes kamarakoncertet adnak a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának művészei. A 13 fős vonós zenekar 50 perces műsorában Vivaldi, Boccherini, Mozart, Bach és Vivaldi művei kaptak helyet.

Családi és aratónap

A Tüskeszentpéteri Faluszépítő és Kulturális Egyesület szombaton családi és kézikaszás aratónapot szervez. A program 12 órakor a tüskeszentpéteri templomnál a búzaföld megáldásával kezdődik, majd bemutatják a hagyományos aratást, amit zörgőkocsis kévehordás, cséphadarás és kaszakalapálás követ. A rendezvény a faluháznál helytörténeti előadással, kovácsbemutatóval folytatódik. A kínálatot több fellépő produkciója is színesíti 14.30-tól. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, őket ugrálóvárral, kocsikázással és kreatív foglalkozással várják. 18 és 22 óra között báli élőzene is lesz, a talpalávalót Szabó Béla szolgáltatja.

X. Göcseji Hacacáré

Becsvölgyén a faluház és környéke ad otthont a hagyományos néptánc- és népzenei fesztiválnak szombaton 13.30-tól. Az ingyenes rendezvényen harminc néptáncegyüttes lép fel. A programban kézműves foglalkoztató, termelői és kézműves vásár, valamint közönségkóstolóval egybekötött főzőverseny is szerepel. Érdekesség a Göcseji 7 próba és az V. Göcseji Hajfonóverseny. Utóbbira a helyszínen, a megmérettetés kezdése előtt fél órával még lehet jelentkezni.

Kézműves sörök

Csütörtökön kezdődött és szombatig tart a Kézműves sörök és házi ízek fesztiválja Vonyarcvashegyen, a Rendezvénytéren, ahol sörfőzdék, lacikonyhák, vásári gasztronómia, kirakodóvásár, esténként pedig számos koncert várja az érdeklődőket, például pénteken 20 órától Oláh Ibolya, a következő napon pedig a The Konnektion lép fel.

Valóra váltott egészség

Folytatódik a Valóra váltott egészség című egész hetes programsorozat Balatongyörökön. A reggeli testébresztő tornát pénteken hajókázás követi, majd 18 órától dr. Csókay András idegsebész tart előadást a Bertha Bulcsú Művelődési Házban. A napot 20 órától szeniortánc zárja a móló melletti szabadtéri színpadnál. Szombaton közös imádságra várják a résztvevőket 11 órától a györöki templomba, 18 órától pedig a Balaton-parton hatékony mozgásformákkal ismerkedhetnek a résztvevők, majd a búcsúest kezdődik.

Keszegfesztivál

A 14. Keszegfesztivált rendezik szombaton és vasárnap Gyenesdiáson, a piacon és a Kárpáti korzón. Az első napon délelőtt lesz motoros áldás, majd felvonulás, halászléfőző-verseny, kaszkadőr show és kulturális fellépők egész sora, másnap délután pedig zenés produkciókat láthat a közönség. A fesztivál ideje alatt folyamatosan készülnek a sült keszegek.

Én és a hangszerem

Folytatódik az Én és a hangszerem programsorozat a balatongyöröki művelődési házban. Pénteken 20 órától Bebe, a Back II Black korábbi frontembere lép fel, illetve beszélget a közönséggel.

Nyitott kápolnák napjai

A nyugat-balatoni szőlőhegyek szakrális örökségét mutatják be szombaton 16 és 20 óra között Balatongyörökön, a becehegyi Szentháromság-kápolnánál. A program gyalogos kultúrtörténeti túrával kezdődik, majd a résztvevők megismerkedhetnek a szőlőhegyi kápolnákkal, illetve a becei olaszrizlinggel is egy irodalmi borkóstolón. Utóbbin közreműködik Kautzky Armand, Juhász Réka és Juhász Dénes.

Gyermek- és családi nap

Szombaton Szentgyörgyvölgyön rendeznek gyermek- és családi napot 14 órától a kultúrház udvarán. A programban családi sorversenyek, kreszpark, csillámtetoválás, kavicsfestés és kürtőskalácssütés is szerepel.

Főzőverseny és búcsú

Pákán szombaton 4. alkalommal tartják meg a László-Péter-napi főzőversenyt a Sport Presszónál 14 órától. Vasárnap pedig a Péter-Pálnapi búcsút ünneplik, a sportháznál, illetve a Wesendorf parkban a látogatókat kézműves foglalkozás, vásár, arcfestés, csillámtetoválás, illetve 15 órától Páka – ZTE Öregfiúk futballmérkőzés és zenés műsor is várja.

Sarlós Boldogasszony

Gutorföldén, a településhez tartozó Rádiházi-Tófeji-hegyen tartják vasárnap a Sarlós Boldogasszony-napi búcsút. 11.30 órakor ünnepi szentmise lesz, majd 16 órától kulturális műsor kezdődik.

Új sportlétesítmény

Csesztregen is búcsút tartanak hétvégén a szabadidőparkban. Szombaton este bállal veszi kezdetét a program, vasárnap 14.30-tól zenés műsorok szórakoztatják a közönséget, fellép többek között Jurina Bea és Szilinyi Arnold, valamint Éder Gabee is színpadra lép. Megtartják a megyei első osztályban szereplő futballcsapat számára a díjátadót, valamint az új sportlétesítmény avatóját. Ezt Csesztreg – Old Boys Zalaegerszeg mérkőzés követi.

Flúgos futammal

Vasárnap Zalaszombatfán falunapot rendeznek. A főzőverseny már délelőtt elkezdődik a fedett rendezvénytér mellett, a szentmisét 11.30-kor tartják. Megrendezik a már hagyományosnak számító „flúgos futamot”, a mezőgazdasági kistraktorok gyorsasági versenyét is 14.30-kor, majd kulturális műsorral folytatódik a nap.

Új szabadidőközpont

Kistolmácson, a tó mellett pénteken 10 órakor tartják az Aqua Adventures projekt keretében kialakított szabadidőközpont ünnepélyes megnyitóját.

Vasutas nyugdíjasok

Nagykanizsán, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban pénteken rendezik meg a XIX. Dunántúli Vasutas Nyugdíjas Klubok Kulturális és Baráti Találkozóját. Az egész napos program 10 órakor kezdődik, az ünnepélyes megnyitót 11.30-kor tartják.

Nyugdíjasprogram

Beleznán, a művelődési házban pénteken 17 órakor rendezi meg a helyi nyugdíjas egyesület és a mozgáskorlátozott csoport a hagyományos közösségi programját.

Piacnyitó

Becsehelyen, a faluháznál pénteken 18 órától az újonnan kialakított piac épületének megnyitó rendezvényét tartják zenés és gyermekprogramokkal, amely során 18.30 órától a Mura Térsége Tűzoltózenekar, majd Kaczor Feri lép fel.

Off-road verseny

Zalalövőn, a Salla Ringen rendezik meg a III. Bicsák Norbert Off-road Emlékversenyt, pénteken 17 órától szombat estig.

Fejlesztések átadója

Sandon, a pihenőparkban szombaton 10 órakor tartják az elmúlt három év fejlesztéseinek kulturális műsorral egybekötött ünnepélyes átadóját.

Falunapok

Miháldon szombaton rendezik a falunapi programsorozatot, ami 11 órakor főzőversennyel kezdődik. Az ünnepélyes megnyitót 13 órakor tartják, Lesz aszfaltrajzverseny, 14.30-tól kutyás bemutató, majd az óvodások és iskolások műsora várja az érdeklődőket. 17 órától a nagyrécsei Ritmus kórus lép fel, ezt a Harisnyás Pipik gyermekműsora és tűzoltó bemutató követi, 20 órától a Decsi Fivérek zenélnek.

Zalakomárban, az iskolaudvaron szombaton 13.30 órakor kezdődik a falunapi program. A megnyitót követően fellépnek a helyi óvodások és iskolások, Bódy Csabi, a Péczely Attila népzenei csoport, az Igricek együttes, a Decsi Fivérek és Szandi, Szabados Renáta és Tóber László. Lesz továbbá főzőverseny, kézműves foglalkozás, játszóház, íjász- és lovas bemutató, 15.40-kor pedig átadják a Zalakomárért kitüntető díjat.

Fityeházon szintén szombaton 13.30-kor kezdődik a falunap. Itt szintén lesz főzőverseny, játszóház, továbbá lovaglási lehetőség is. Az ünnepélyes megnyitót 16 órakor tartják, ezt kulturális műsor követi, mások mellett a helyi óvodások, a hagyományőrző népdalkör, a molnári horvát néptáncegyüttes, a Mura Térsége Tűzoltózenekar, az Eraklin táncklub, a Kredenc együttes, illetve Vladimir Kocsis Zec közreműködésével.

Kispályás labdarúgás

Pusztaedericsen szombaton 14 órától XIV. Bokazengő Kupa elnevezéssel kispályás labdarúgó torna lesz. Galambokon is szombaton rendezik meg az V. Pelczer Antal kispályás labdarúgó emléktornát és a hozzá kapcsolódó családi napot, amely részeként 13 órakor az elhunyt labdarúgókról is megemlékeznek.

Cserfői fröccsnap

Nagykanizsán, a Cserfő szőlőhegyen szombaton 15 órától rendezik meg a 9. Fröccs Napot.

Filmpiknik

Nagykanizsán, a Magyar Plakátház udvarán szombaton 18 órától Filmpiknik 2.0 elnevezéssel tartanak programot. Zenés filmkvíz, majd a Manic Monday zenekar koncertje várja az érdeklődőket. 21 órától a Palm Springs című filmet mutatják be kertmozis körülmények között, zárásként pedig Dave Talkless zenél.

Nemzetközi művésztelep

Tófejen, a Közösségi Házban szombaton 17.30 órai kezdettel tartják az idei nemzetközi művésztelep megnyitó ünnepségét.

A város napja

Zalalövőn szombaton 15.30-tól rendezik meg a város napi programsorozat, amelynek ünnepélyes megnyitóját a felújított Salla Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében tartják, majd az önkormányzat által alapított díjak és kitüntetések átadójára kerül sor. Ezt követi Bischofné Hesinger Katalin Tér-Idő című kiállításának megnyitója, majd 19.30 órától Varázskeringő címmel az osztrák testvértelepülés, Bruck an der Mur ajándékműsorát tekinthetik meg az érdeklődők. Vasárnap 8.30-kor kezdődik az ünnepi szentmise, amit a hagyományos városi reggeli követ. A nap folyamán kulturális programok, íjászbemutató, civil szervezetek, baráti társaságok ügyességi versenye szerepel még a programban. 15 órától a Borosán-völgyi kegyhelynél tartanak szentmisét, 20 órától pedig a Lord zenekar ad szabadtéri koncertet.

A keleti blokk járművei

Zalacsében, a vasútállomás melletti területen vasárnap 13 órától nyolcadik alkalommal rendezik meg a keleti blokk országaiban gyártott autók és motorok találkozóját, amely részeként 14.30 órától Gál István emlékére túrát is tartanak a résztvevők, majd 16.30 órától a MegaTasi ad koncertet.

Hagyományok Napja

Nagykanizsán, a Móricz művelődési háznál e hét végén tartják a Hagyományok napját. Szombaton 19 órától a Play zenekar ad műsort. Vasárnap 16 órától a Bajcsai Rezedák Dalkör, az Árvácska Dalkör, az Eraklin Táncegyüttes és a Zalaapáti Harmonika Zenekar lép fel. 18.30-kor Vizeli Balázs és a Csodaszarvas zenél, míg 20 órától a Don Lázi Swingtet mutatja be műsorát, amelyben vendégként Szulák Andrea működik közre.

Képzőművészeti kiállítás

Lendván, a zsinagógában pénteken 19 órakor Pandur Lajos festményeiből nyílik kiállítás. A tárlatot és a néhai képzőművész munkásságát Jure Kirbis művészettörténész mutatja be.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Reininghaus Söröző kerthelyiségében pénteken 20 órától a 60 éves Kránitz Tónit ünneplik. Fellép a Shabby Blues Acoustic és a Dúdolók. Keszthelyen, a Viviera Beach-en szombat este Ákos ad koncertet. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken Silverman, szombaton Pixa és Roland, vasárnap Som X keveri a zenét.