- Több területen is szép eredményeket értek diákjaink - kezdte az intézmény vezetője. - Kulturális területen a Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési verseny országos döntőjén Pusztainé Sebők Lívia tanárnő felkészítésével Szmolicza Soma kiemelt arany minősítést szerzett. Emellett a 167 tanulót számláló iskolánk az országos sportversenyeken is kiemelkedő eredményeket könyvelhet el. A gyerekek családja, a tanulótársak és az iskola munkatársai méltán lehetnek büszkék az elért teljesítményre. Az országos mezei futóbajnokságon Bakonszegi Péter a 197 induló közül a 62. helyet szerezte meg Gödöllőn. A III. korcsoportos fiúcsapat Zalaegerszegen a Diákolimpia Országos Atlétika döntőjén Bosnyák Ervin testnevelő felkészítésének köszönhetően a 15. helyezést érte el. Kaposvárott megannyi megyeszékhelyi általános és sportiskola közül a III. korcsoportos fiúk a Diákolimpia Országos Labdarúgás döntőjén szoros küzdelmekben a 9. helyen végeztek. A vakáció első hetében Debrecen adott otthont a 200 fő alatti kisiskolák országos versenyének. Itt iskolánk tanulói atlétika és labdarúgás ágakban is képviselték Zala vármegyét. A fiúcsapat atlétika többpróbában az ezüstéremnek örülhetett. Egyéni összetettben Bazsika Botond negyedik, Bagó Benett hetedik helyen végzett. Labdarúgásban a csapat bronzérmes, Bazsika Botond pedig gólkirály lett. A sportversenyekre a tanulókat Kissné Szatmári Szilvia testnevelő tanár készítette fel.

Kis iskolák diákolimpia atlétika csapat balról jobbra Bakonszegi Péter, Bazsika Botond, Horváth Dominik, Czender Szebasztián, Kissné Szatmári Szilvia, Zsohár Marcell, Bagó Benett

Fotó: Korosa Titanilla

A versenyeken az iskolát képviselő csapat tagjai: Bagó Benett, Bakonszegi Péter, Bazsika Botond, Burján Artúr Dániel, Czender Szebasztián, Horváth Dominik, Kocsis Márk, Lelkes Boldizsár, Németh Kevin, Rákos Gergő, Tánczos Kornél és Zsohár Marcell.