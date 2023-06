Családja körében ünnepelte 90. születésnapját Furján Gergely, itt adta át számára Szabó Zoltán, Zalaszombatfa polgármestere az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot és a falu ajándékát a jókívánságok mellett.

Furján Gergely 1933-ban született a hetési faluban, itt töltötte el a 90 esztendőt. Földműveléssel foglalkozott, a tsz megalakulása után pedig mezőgazdasági gépészként dolgozott. Felesége Tófejről származott, elmesélte, hogy 1957-ben tűz pusztított Zalaszombatfán, nagybátyja háza is leégett, ezután Tófejre költözött, ahova aztán eljártak látogatóba, a búcsúkra, ott ismerte meg feleségét. Két gyermekük született, egyikük Zalaszombatfán, másikuk Győr közelében él. Ezidáig egy unokája született. Gergő bácsi ma is aktív, bár a frontok nem kímélik, vannak rosszabb napjai is, de tud még dolgozni. Bekapcsolódik az 50 lelkes település életébe is, ahogy mondta "ha mód van rá, beavatkozik", eljár a rendezvényekre és szívesen osztja meg élettapasztalatait a fiatalokkal, ha nem is mindig fogadják el.