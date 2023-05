Mint dr. Kostyál László igazgató a megnyitón felidézte, az intézmény felújítása után fogalmazódott meg az igény, hogy zalai kötődésű alkotók magas színvonalú és sokakat megszólító műveit mutassák be. Ez igaz volt Zoób Katira, hiszen az egykor zalai Sümegen született, Keszthelyen él, egyedi iparművészeti alkotások jellemzik munkásságát. Ezek a ruhák egyedi kreációk, kortalanok, mégis tükrözik azt a gondolatvilágot, amikor készültek, de semmiképpen nem tartoznak a folyamatosan változó divathoz, amelynek célja, hogy gyorsan cserélődjenek a ruhatárak, mondta az igazgató.

- A műhelyünk mögött közel három évtized áll, és minden évnek megvan a témája, technikai bravúrja - árulta el érdeklődésünkre Zoób Kati. - Nagyon sok olyan darab készült, amiről úgy gondoltuk, nem szabad megválni tőle, mert többet ér nekünk, mint sem, hogy piacra vigyük. A Repertoár - Az ellentétek harmóniája címet kapott tárlatot olyan gyűjteményt mutatunk be, aminek a darabjait az évtizedek alatt eldugdostuk. Ebben én jártam élen - mosolyodott el. - Ezeket először a 25. évfordulónkra vettük elő a Vigadó-beli kiállításunkra. Akkor döbbentünk rá, milyen különleges érzelmek fűződnek ezekhez, milyen rendkívüli munka van mögöttük. Ez nem az én kiállításom, hanem a műhelyé, amiben az évek során 120 munkatárssal dolgoztam - mondta.

Szólt arról is, hogy ez egerszegi kiállítótérhez hangolták a retrospektív bemutatót és a darabokat, amelyekről leszögezte: ezek nem műalkotások, még ha a környezet most azzá emeli is őket.

- Ezek öltözetek, amelyek nemes viseletté tudnak válni attól függően, mire használjuk. Minden szezonnak van kollekciója, minden kollekciónak van témája, s miközben folyamatosan változni látszik, mi harminc éve ugyanazt a történetet, saját életünket mondjuk el. Ezért találni köztük nagyon személyes és nagyon közösségi darabokat. Mindezt persze a csapat vezéregyéniségeként erősen meghatározza az én világom. Példaként említhető a kövirózsaszoknya, mert ez a motívum gyerekkoromból származik, sümegi lányként a mindennapjaim virága volt. Kedvencem a versekkel teleírt kabát is, ezt a lányom 9 éves korban írt sorai díszítik. Édesanyám nekem írt rosszalló sorai is öltözetre kerültek - mutatott egy másik ruhát. - Ezek olyan érzések, emlékek, amik felébresztik a formákat, segítik a kollekciók megszületését, mert dramaturgiát adnak a tervezéshez - magyarázta.