Ezt a mottót választottuk a tavaly ősszel útjára indított internetes rádiós rovatunknak, amelynek tartalmait hamar megkedvelték hírportálunk látogatói. Így mi is magasabb fokozatba kapcsoltunk, s a Zaol-podcast egyre bővülő műsorválasztékával immár a hét minden napjára kínálunk hallgatnivalót kedves közönségünknek. Podcast-dossziénkban már hetvennél is több beszélgetést találnak az olvasók/hallgatók, és ez a lista hétről hétre mintegy tíz műsorral bővül. A minap pedig elkészült a – hamarosan még fontosabb szerepre predesztinált – zalaegerszegi stúdiónk, ahol modern körülmények között tudjuk fogadni vendégeinket. Képünkön a szerdán rögzített adásaink egyik résztvevője, Tóth Renáta könyvtárigazgató (balról) és beszélgetőtársa, Mozsár Eszter újságíró kollégánk látható. Hamarosan ez a műsor is elérhető lesz online – szeretettel várjuk tehát Önöket a Zaol-podcast adásaival zaol.hu hírportálunkon, valamint a Spotify és a Videa felületein!