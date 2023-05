A hazánkban zajló 10. színházi olimpiára eljöttek a világ legismertebb bábtársulatai közül is jó páran. Fellépők érkeztek a Föld minden tájáról, még Ausztráliából, valamint Észak- és Dél-Amerikából is. A találkozó résztvevői 12 városban félezer előadást tartanak. Az első nap - május 27. - fellépői közé tartoznak az angol óriásbábosok, gólyalábasok, valamint kesztyűbábosok, majd Sarkadi Bence a Világjáró marionetteket mutatja be