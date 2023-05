Nagypáli a zalaegerszegi városi könyvtárban

Több mint tíz éve indította el a zalaegerszegi József Attila Városi Tagkönyvtár a közeli falvakat bemutató sorozatát, melynek keretében szerdán délután Nagypáli életébe pillanthattak be az érdeklődők a községről szóló kisfilm, Huber Imre képeit felvonultató fotókiállítás és Köcse Tibor polgármester beszámolója segítségével – tájékoztat a Zalai Hírlap. Az egy hónapig látogatható tárlaton Kulcsár-Papp Ráchel és Gyarmati Tiborné kézimunkái is megtekinthetők. A rendezvényen Vigh László országgyűlési képviselő méltatta a község önkormányzatának tudatos falufejlesztési eredményeit, amelyek országosan is nagy visszhangot váltanak ki.

Új falugondnoki autó Lovásziban

A Magyar falu program pályázatán szerzett be Lovászi önkormányzata 15 millió forint értékben új falugondnoki autót. Kovács Ferenc polgármester a Zalai Hírlapnak elmondta, időszerűvé vált a régi, elhasználódott falubusz lecserélése, az autó belső tere már nem felelt meg a mai kor színvonalának, illetve gyakori javítása egyre több szervizköltséggel járt. Az új, kilencszemélyes, jól felszerelt, modern jármű kielégíti az igényeket. Az óvodás és iskolás gyerekek intézménybe szállítása mellett a falugondnok feladata az időseket orvoshoz vinni és autóval hordják házhoz a szociális ebédet is. A helyiek számítanak a szolgálat által nyújtható segítségre, főként az idősek, akik nehezebben oldják meg az utazást. Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője gratulált a beszerzéshez és összesített adatokkal is szolgált: eszerint az elmúlt 6 évben Lovászi a különféle pályázatok révén mintegy 400 millió forint fejlesztési forrással gazdálkodott.

Kiskutas és Kispáli – együttműködésben, közös célokért

Április 25-én Kiskutas és Kispáli vezetői önkormányzati stratégiai együttműködési megállapodásról döntöttek, tekintettel a községek határosságára, a hasonlóan, organikus szempontok által megvalósított fejlesztési célokra, az eddigi kiegyensúlyozott együttműködésre. A két szomszédos falu megállapodásába az önkormányzatok mellett öt civil szervezetüket is bevonták – egy alapítványt és négy egyesületet, tájékoztatta a zaol.hu hírportált Halász Gábor, Kiskutas polgármestere. Mint fogalmazott: Kispáli és Kiskutas a jövőben közös stratégia mentén tervezi és valósítja meg a Covid-időszak utáni közösség-újraszervezését, együttműködnek pályázati menedzsment, egészség, aktív időskor, tömegsport, természetvédelem, madárvédelem, innovatív kertművelési technológiák, valamint hagyományőrző és ismeretterjesztő projekttervek tekintetében. A két település közös gyermekkórus és utazások szervezését kezdi el a napokban.

Pete Polgár Máté plébános előadása Rédicsen

A rédicsi idősklub meghívására a művelődési házban tartott előadást Pete Polgár Máté, a határ menti település plébánosa és mutatta be eddig megjelent három könyvét a nagyszámú közönségnek – tájékoztat a Zalai Hírlap. Egy éve került Zalába Pete Polgár Máté, kinek irodalmi munkásságáról már olvashattak lapunkban, illetve online oldalunkon. A plébános az előadást egy bejelentéssel kezdte, elmondta, hogy hamarosan megjelenik új, Remény című regénye, melyet a vidéki élet ihletett és majd szintén megismertet az érdeklődőkkel. Ám addig is a már ismert, tabutémákat feszegető, több kiadást is megélt köteteiről szólt a közönségnek történeti és irodalmi kitekintéssel, helyenként humorral fűszerezve.

Madarak és fák napja a budafai arborétumban

Nyolc óvodából közel 150 gyermek vett részt azon a szabadtéri programon, amit a madarak és fák napja alkalmából szervezett a budafai arborétumba a Letenyén és környékén működő óvodák szakmai munkaközössége, valamint a letenyei Hóvirág Óvoda – írja a zaol.hu. A gyerekeket nem csupán kirándulni vitték el a virágzó arborétumba az óvodapedagógusok, hanem a botanikai kertben tett séta során egy természettel kapcsolatos feladatsort is összeállítottak számukra. Ennek során többek közt tojásgyűjtés, célbadobás, illetve madarakkal, fákkal, virágokkal kapcsolatos dalok éneklése is várt rájuk.

Megújuló szakrális helyek Murarátkán

Saját erőből, azon belül is jórészt önkéntes munkavégzéssel újulnak meg a községhez tartozó szakrális helyek Murarátkán. A közelmúltban a dél-zalai település temetőjében található kőkeresztet festették le, emellett a Rátkai-hegyen található Orbán-kápolna belső tere is megszépült. Minderről Gyergyák Zoltán polgármester számolt be a Zalai Hírlapnak, hozzátéve, hogy a munkálatokat helyi lakosok, Stolcz Gábor és Németh Róbert térítésmentesen végezték, a kápolna felújításához szükséges alapanyagot pedig részben a település alpolgármestere, Szabó Zoltán ajánlotta fel.

Teljesen felőrlődtek a kanizsai futsalosok a meccs végére

A futsal NB II. felsőházi rájátszásában az Nagykanizsai FC előző körbeli meccse az UTE ellen - érthető okból - elmaradt egyik csapattársuk tragikus balesete miatt. A hetedik forduló keretében pedig ahhoz a Mad Dogs Futsal gárdájához látogattak, mely kimondott mumusnak számít ebben a szezonban. Eddig a dél-zalaiak még pont nélküliek voltak mostani ellenfelük ellen, így a papírforma sem ígérte azt, hogy a sorozat megszakad. Ugyan a táblázaton csak egy hely választja el a csapatokat, de a végeredmény ezúttal lett a legszélsőségesebb: az első húsz percben még jól tartotta magát a Nagykanizsai Futsal Club, a második félidőben, főleg annak hajrájában ugyanakkor koncentrációban és fizikailag teljesen felőrölték a hazaiak a vendégeket. Mad Dogs Futsal – Nagykanizsai Futsal Club 9-1.