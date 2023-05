VÁRMEGYEI HÍREK

„Zala Vármegyei Fogyasztókért” cím - várjuk olvasóink ajánlásait

Az idén ismét gazdára talál a Zalai Hírlap és a zaol.hu hírportál közreműködésével az olvasók ajánlásai és szavazatai alapján a „Zala Vármegyei Fogyasztókért” cím. Az immár hagyományos elismerés – a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség kezdeményezéseként – a jogkövető, tisztességes piaci magatartást, a fogyasztóbarát, udvarias ügyintézést és a jó minőségű termékek, szolgáltatások biztosítását hivatott elismerni. 2023-ban is kettő olyan zalai vállalkozó, illetve vállalkozás részesülhet az elismerésben, amelyet maguk a fogyasztók arra érdemesnek tartanak. Az elismerést május 24-én a Zala Vármegye Gazdaságáért című kiadványunk bemutató rendezvényén, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Gazdasági fórumon vehetik át a díjazottak.

Összefogott a közösség a tótszentmártoni templomkertért

A tótszentmártoni egyházközség, a helyi községi és nemzetiségi önkormányzat kivételes összefogásról tett tanúbizonyságot, amikor társadalmi munkában felújították a templom környékét. Mihovics József polgármester szerint rendkívül összetartó település az övék, ezt bizonyítja, hogy két eltérő időpontban is szívesen érkeztek segíteni a lokálpatrióták – írja a zaol.hu. A munkálatok fadöntéssel és a kerítés közel 30 éves, kopott festékrétegének eltávolításával kezdődött. Ezután indulhatott a templomkert és a kerítés rendbetétele, festése. Ezzel párhuzamosan a templomkertben található külső oltár tartóoszlopai és korlátja is új színt kapott. Már csak a kerítés lábazatának festése maradt, amit a közeljövőben terveznek befejezni.

Az édesanyákat köszöntötték Nován

Május első vasárnapján, az elmúlt hétvégén az édesanyákat, nagymamákat köszöntötték műsorral és virággal a novai fiatalok a művelődési házban megtartott ünnepségen – olvasható a Zalai Hírlapban. A program kezdetén Németh József polgármester mondta el gondolatait és köszöntötte az édesanyákat a település önkormányzata és a Nováért és Gyermekeiért Alapítvány nevében. A műsorban felléptek a helyi óvodások, a Göcsej Kis Szíve Gyermek Tánccsoport Rácz Petra néptáncoktató vezetésével, majd verses összeállítás következett a kisebb és nagyobb iskolások előadásában.

Megemlékezés a győzelem napján Zalaegerszegen

Május 8-án, az európai győzelem napján a Göcseji úton, az áldozatok emlékművénél tartottak megemlékezést Zalaegerszegen – írja a Zala Hírlap. Hóbor József, Magyar Antifasiszták és Ellenállók zalai szervezetének elnöke felidézte, a II. világháború európai harcainak befejezése előtt nem sokkal még magyar leventéket vezényeltek frontra. Ez hozzájárult ahhoz, hogy hazánk lakosságszámához viszonyítva a Lengyelország és a Szovjetunió után a harmadik az elszenvedett veszteségek nagyságát illetően. A II. világháború zalaegerszegi áldozatai előtt tisztelgő, Béres János által készített, 1990-ben állított emlékműnél a szervezők mellett a zalaegerszegi zsidó hitközség, valamint az MSZP nevében helyeztek el virágot, koszorút.

Kínaiak, ukránok, oroszok a magyar ingatlanpiacon, köztük Zalában

A magyar ingatlanpiacon tavaly megvalósult mintegy 125 ezer tranzakción belül 2524 esetben voltak olyan külföldi befektetők a vásárlók, akiknek ingatlanvásárlási kérelmet kellett benyújtaniuk, mert nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség, valamint Svájc állampolgárai voltak. Ez 7 százalékos visszaesés a 2021-es adatokhoz képest - mutatott rá a Duna House ingatlanközvetítő az MTI-nek eljuttatott közleményben. Az ingatlanszerzési kérelmek többsége, 73 százaléka fővárosi házra vagy lakásra vonatkozott. A fővárost Pest, majd Zala és Győr-Moson-Sopron vármegye követte a befektetési szempontból népszerű térségek listáján. Az orosz befektetők aránya közel 1 százalékpontot nőtt 2021-hez mérten, számukra továbbra is főként Hévíz, valamint a főváros XIII. kerülete volt vonzó.

Borsversenyt tartottak Surdon

Az elmúlt hétvégén a Surdi Evangélikus Imaházban rendeztek borbírálatot a helyi és a helyben szőlőt termelő gazdáknak. A bírálatra ezúttal 46 borminta került a zsűri elé, fehér-, vörös- és rozéborok vegyesen – olvasható a Zalai Hírlapban. A helyi gazdák, mintegy 18-an örömmel vettek részt a rendezvényen, ahol nemcsak egymás borát kóstolhatták meg, hanem gyakorlati és szakmai beszélgetést is folytattak, várva a borbírák minősítését. A háromtagú bírálóbizottság – Smidéliusz Zoltán nyugalmazott evangélikus esperes, Vas László és Vázsonyi Gábor borszakértők – értékelését követően 14 arany, 17 ezüst és 15 bronz minősítést ítélt meg a gazdáknak.

Az UltraBalatonon idén több mint húszezren vettek részt

Idén is hatalmas sikert hozott az NN UltraBalaton. Az egyéniben induló futó héroszok, a párosok, a 3-4, majd a maximum 13 fős csapatok, végül vasárnap a kerékpáros túrázók körbekerülve a tavat, Füredtől Füredig 211 kilométert teljesítettek – írja a zaol.hu. A 17. Balaton körüli őrületet számos zalai is kipipálta a rekordszámú, a mintegy 22 ezer résztvevő között. Egyikük, a nagykanizsai Horváth István „Spilu” teamjében több szakaszt is vállalt. A „királykategóriát” a férfiaknál a korábban a Spartathlonon és a 24 órás Európa-bajnokságon is részt vett Mihalik Norbert nyerte, aki megdöntve az eddigi rekordot, 16 óra 27 perc 54 másodperccel teljesítette a 211 kilométert. A nőknél Maráz Zsuzsanna győzött, 21 óra 20 perc 6 másodperces eredménnyel. Dr. Lubics Szilvia az NN UltraBalaton történetének egyetlen női győztese. A szervezők, tiszteletük jeléül, Zala hőséről nevezték el a 39,6 kilométernél lévő váltó- és frissítőpontot. A verseny közben egyébként Lubics Szilvia a Magyar Sport Napja alkalmából rendezett ünnepségen átvette a rangos Csik Ferenc-díjat a fővárosban, majd rohant vissza futni, hogy Keszthelynél leválthassa férjét.