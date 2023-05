VÁRMEGYEI HÍREK

Vitézi táblát avattak Csesztregen

Csesztregen, a Kerkai Házban avatták fel szombaton az első világháborúban a magyar királyi 20. honvéd gyalogezred egykori katonájának, vitéz Ferencz Lajos törzsőrmesternek az emléktábláját – tájékoztat a Zalai Hírlap. Ferencz Lajos 1896-ban született Zalaszentmihályon és Csesztregen hunyt el 1973-ban. A rendezvényen elhangzott, hogy az arany vitézségi érem a legmagasabb, amit legénységi állományú katona vagy tiszthelyettes kaphatott, ha az illető a csata menetében reménytelennek tűnő harci cselekménybe oly' mértékben beavatkozott élete kockáztatásával, hogy annak sikeres kimenetelét befolyásolta a monarchia javára. Emlékező beszédet lovag vitéz Kovács Jenő, a Vitézi rend Vas-Zala-Veszprém Vármegyei Törzskapitányság kapitánya mondott s elevenítette fel a magyar történelem egyes korszakait és sorsfordító eseményeit, ezután Molnár Árpád plébános áldotta meg az emléktáblát, majd az emlékezők helyezték el koszorúikat.

Kiállítás nyílt a szakkörön készült munkákból Csonkahegyháton

Szakköri program zárult csütörtökön Csonkahegyháton. A makramé- és papírfonással készült tárgyakat két héten keresztül nyitvatartási időben lehet megtekinteni a faluházban, tájékoztatta a zaol.hu hírportált Lőczi Szilvia Anna közművelődési szakember. Mint ismertette, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatója, Matyasovszky Margit elismerő szavakkal szólt a kiállított munkákról a megnyitón, amelyen Kustán Gyula polgármester mondott köszöntőt, és Tornyos Angéla csonkahegyháti faluvédő, az ifjúsági és kulturális egyesület elnöke is gratulált a szakkör tevékenységéhez.

Idén lenne 100 éves Tantalics Béla helytörténész, Lenti díszpolgára

Idén lenne 100 esztendős Lenti díszpolgára, Tantalics Béla pedagógus, helytörténész. Az évfordulóra a városi könyvtárban „emlékező sarkot” alakítottak ki, ahol a látogatók felidézhetik a közös emlékeket és könyveibe is beleolvashatnak – olvasható a Zalai Hírlapban. Számos díjat és kitüntetést kapott pedagógusi és helytörténészi munkája elismeréseként. Lenti város Pro urbe díjjal, majd díszpolgári címmel jutalmazta. Kapott Pedagógus Szolgálati Érmet, s az oktatásügy kiváló dolgozója plakettet is. 2010-ben magas rangú állami kitüntetésben, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztben részesült. 2011-ben a Magyar Politikai Foglyok Szövetségétől Hazáért érdemkeresztet vehetett át, s ugyanazon esztendőben a köztársasági elnök az 1956-os emléklapot adományozta neki. Életének 94. évében, 2017 júliusában hunyt el.

A spárga népszerűsítésére szerveztek fesztivált Hosszúfaluban

Az egészséges táplálkozás egyik fontos növényi alapanyaga a spárga, amit a Muravidék területén Hosszúfaluban termesztenek a legtöbben. A helyi gazdálkodók és a Fehér Jani Művelődési Egyesület ezért évek óta igyekszik többek között látványkonyhával, kóstolási lehetőséggel, kulturális programokkal ráirányítani a figyelmet a növényre. Ez évben már tizedik alkalommal rendezték meg a spárgafesztivált, az érdeklődők sokaságát vonzó szombati eseményt Lendva polgármestere, Magyar János nyitotta meg – írja a zaol.hu.

Zalaapáti legifjabb polgárait köszöntötték

Átadták Zalaapáti „babakötvényeit”, ami része a Zalaapáti Ifjú Polgára-programnak. Most hat család hét gyermekének járt az emléklap és az 50 ezer forintos támogatás – tudósít a Zalai Hírlap. Horváth Ferenc alpolgármester felidézte: 2008-ban indult e kezdeményezés a településen, amelynek részeként születéskor, majd a helyi bölcsődébe-óvodába, később az iskolába lépéskor, végül pedig ballagáskor kapnak anyagi és erkölcsi elismerést az apáti családok. Felidézte, a gyerekeket szolgáló intézményeket az elmúlt időszakban többször is korszerűsítették, s nemrégiben elkészült az iskola sportcsarnoka is, ami régi vágya volt az itt élőknek és azoknak, akik Zalaapátiba járatják gyermekeiket. A községben 10-15 gyermek születik évente, s ennek is köszönhetően nem csökken a település lélekszáma, amely jelenleg 1700 körüli.

Jótékonysági rendezvény a felsőrajki iskola támogatására

Alapítványi bált tartott szombat este a település kultúrházában a felsőrajki Suli Harmónia Általános Iskola. A program bevételét oktatási-nevelési célokra fordítják. A bált megelőző műsorban az intézmény pedagógusai és tanulói működtek közre. Köszöntőt – mások mellett – a településen élő Vigh László országgyűlési képviselő mondott, aki a Zalai Hírlapnak többek között arról beszélt, hogy az idő beigazolta: jó döntést hoztak 15 esztendeje, amikor létrehozták az oktatási-nevelési intézményeket fenntartó Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítványt, hiszen ezáltal kistelepülési iskolákat és óvodákat tudtak megmenteni. Zsupánné Horváth Mária polgármester szerint az iskola azért is népszerű, mert a diákok nagyon szép környezetben, kis létszámú, 10-12 fős osztályokban tanulhatnak. Terveik szerint a közeljövőben egy játszótérrel is bővül majd az intézmény udvara.

Veretlenül lett bajnok a nagykanizsai női asztalitenisz-csapat

Megnyerte az asztalitenisz NB I. Nyugati csoportját a Kanizsa Sörgyár SE női második csapata. Győrben rendezték a csoport utolsó három fordulóját, ahol a kanizsaiak mindegyik meccsüket megnyerték. Így pontveszteség nélkül, 12 diadallal zárták az alapszakaszt. Győri Elektromos VSK N. - Kanizsa Sörgyár SE II. 3:7.