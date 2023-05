A repce a káposztafélék családjába tartozó lágyszárú növény. Virága sárga. Olajos magva miatt termesztik. A biodízelt is készítenek belőle, így egyre elterjedtebb.

Ilyenkor tavasszal hatalmas repceföldeket láthatunk autónkkal utazva a főutak mellett is. Kollégánk, Pezzetta Umberto is egy ilyen repceföldet fotózott le Hahót térségében. Csodálják meg Önök is!

Fotó: Pezzetta Umberto