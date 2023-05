Egy kedves olvasónk küldte az alábbi levelet: "Pár évvel ezelőtt kaptam ezt a különleges klemátiszt, ami a többi változata mellett most virágzik először udvarunkban. Más néven kerti iszalagként is ismert, és - ahogy nálunk is - sok színben létezik. Népszerű kúszónövény, ami akár négy méteres magasságba is felfuttatható."

Önnek is van különleges fotója a virágzó növényeiről? Küldje el nekünk a [email protected]