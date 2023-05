A megvendégeléssel egybekötött ünnepségen Erdei Csaba portálunknak elmondta: a mintegy ötszáz fős község lakóinak körülbelül negyede tartozik már abba a korosztályba, amelynek tagjai névleg ugyan nyugállományban vannak, ám többségük továbbra is tevőlegesen dolgozik családja s gyakran a helyi közösség érdekében is. Azon generációk tagjait gyűltek össze megünnepelni, akik számára a munka a mindennapos élet természetes velejárója, s akik megalapozták a település jelenét. A polgármester azt is örömmel jelezte, hogy a korábbi évekhez képest ezúttal némileg nagyobb számban fogadták el az önkormányzat meghívását az érintettek.

A szépkorúak napján előbb a helybéli óvodások adtak műsort, majd Sláger Tibó szórakoztatta a jelenlévőket. Ezt követően Erdei Csaba felköszöntötte a település legidősebb lakóját, a 93 esztendős Baumgartner Károlynét, míg az egészségi állapotuk miatt távol maradó kerek évfordulósok – a 85 esztendős Laposa Józsefné, valamint a 80 éves Horváth Lajosné – számára otthonukban adták át az önkormányzat ajándékát.