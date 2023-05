VÁRMEGYEI HÍREK

Összefogással készült el egy újabb beruházás Murakeresztúron

Összefogással készült el egy újabb beruházás Murakeresztúron. Polgár Róbert polgármester a Zalai Hírlapnak elmondta: a 180 millió forintos beruházás keretében új csomópontot alakítottak ki a kollátszegi településrészen, hogy a tömegközlekedéssel, autóval, kerékpárral és gyalogosan járók is kényelmesen, biztonságosan közlekedhessenek. Jelentős, 600 méteres szakaszon cserélték a régi, töredezett aszfaltot, új buszfordulót alakítottak ki, hogy a helyközi járat könnyen megfordulhasson, s az utasokat biztonságosan felvehesse. Lecserélték az útpadkát és gondoskodtak a csapadékvíz elvezetéséről is. Az iskola előtt mindkét oldalon két új buszmegálló létesült, tette hozzá.

Mesemondó versenyt rendeztek a lenti könyvtárban

Idén is megrendezte a lenti városi könyvtár a hagyományos Hetedhét Ország Mesemondó Versenyt, melyre ez alkalommal 19 diák jelentkezett. A lenti általános iskolák tanulói mellett Csesztregről, Gutorföldéről, Lendváról, Lovásziból, valamint Pákáról érkeztek mesemondók – tudósít a Zalai Hírlap. A versenyre magyar népmesékkel és kortárs történetekkel lehetett nevezni.A produkciókat Becze Klára, a lentikápolnai gyermekszínjátszó csoport vezetője, Ott Andrásné óvodapedagógus, valamint a zsűri elnökeként Lapath Gabriella, a könyvtár igazgatója értékelte.

Köszöntés Pacsán a mentők napján

Budapesten 136 évvel ezelőtt, 1887. május 10-én alakult meg az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A jeles dátumra emlékezve ez hazánkban a mentők napja. Ebből az alkalmából a pacsai mentőállomás szolgálatban lévő dolgozóit köszöntötte szerdán Kelemen Tamás polgármester, és ajándékot adott át nekik. A kisváros mellett a közép-zalai térséget ellátó mentőszolgálati hely 2002. március elsején kezdte meg a működését – írja a zaol.hu.

Jól hasznosították a már megszerzett tudást Zalalövőn

Nem rendelkezik kiváló szőlőtermesztői adottságokkal Zalalövő és térsége, ám a gazdák törekvésének köszönhetően egyre jobb minőségű borok kerülnek ki a dombhátak pincéiből. Többek közt erről beszéltek a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület éves borminősítője kapcsán a zsűri tagjai – olvasható a Zalai Hírlapban. A civil szervezet a közelmúltban már a 23. borminősítőjét rendezte meg, amelyre mintegy hatvan mintával neveztek a termelők. A helyi versenyszabályzat szerint ezúttal is befogadták a direkttermő fajtákból készült borokat, amelyek aránya mintegy 15 százalékot tett ki. A fehérborok esetében 10 mintát arany, tízet ezüst és hetet bronz minősítéssel jutalmaztak, míg a vörösek közül három kapott arany, hat ezüst és négy bronz minősítést. A rozék között arányosan oszlottak meg az érmek, mindegyikből kettőt-kettőt osztottak ki, a direkttermők esetében pedig egy arany, hat ezüst és egy bronz minősítés született. A város borának járó címet ezúttal Kovács Zsolt Gyula, illetve Galambos István nedűje érdemelte ki.

Kis tudorok és mesélők az Ady-iskolában

Május 8-án a hagyományokhoz híven a zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI alsó tagozatos munkaközösségei ismét megrendezték a "Kis tudorok" matematikaversenyt a 2. évfolyamos diákoknak, valamint "Az én mesém" elnevezésű meseíró-mesemondó versenyt a 3-4. évfolyamos tanulók részére, tájékoztatta a Zalai Hírlapot Kaponya Edit tanárnő. A matekos versenyre 11 iskola 29 kisdiákja jelentkezett. A meseíró versenyre 10 alkotás érkezett be a felhívásra. A meséket előre megadott szereplőkkel kellett megírniuk a pályázóknak. A meséket május 8-án, hétfőn délután mondták el az írók vagy egy általuk felkért, kiválasztott társuk.

Felnőttek is szerepeltek az anyák napi műsorban Csörnyeföldön

Családi fotózásra is meginvitálta az elmúlt hét vasárnapján a helybéli lakosokat a Csörnyeföldi Szabadidő és Kulturális Egyesület – tájékoztat a zaol.hu. A közelmúltban alapított civil szervezet anyák napi ünnepséget szervezett, ennek keretében várta fényképész a résztvevőket. Az anyák napi programok sorozata már a délelőtti szentmisén kezdetét vette. Gálhidi Sándor muraszemenyei plébános külön áldást kért az édesanyákra, az istentiszteleten részt vevő gyerekek pedig Szűz Máriát is köszöntötték dallal, versekkel. Az ünnepség délután a faluházban folytatódott, ahol elsőként Bene Csaba, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke mondott köszöntőt. A műsorban a településen élő óvodás és iskolás gyermekek mellett az idősebb generáció képviselői is felléptek, úgyszintén édesanyjukra emlékezve.

Emberfelettit küzdött a ZTE KK, de kikapott és a bronzért játszik

Kedden este a harmadik mérkőzés következett Szombathelyen a Falco KC és a Zalakerámia ZTE KK között a férfi kosárlabda bajnoki elődöntőben. A ZTE KK hatalmasat küzdött és csak hosszabbítás után kapott ki, közel volt a bravúrhoz, de végül a Falco jutott tovább, a zalaiak a bronzért játszhatnak. Falco-Vulcano Egergia KC Szombathely-Zalakerámia ZTE KK 95-94.