Kulturális napon mutatkozott be Vietnám

Szombaton a Dísz téren az önkormányzat és a Vietnámi Szocialista Köztársaság budapesti nagykövetsége vietnámi kulturális napot rendezett, bemutatva a távol-keleti, 9000 kilométerre, 11 óra repülőútra fekvő országot – olvasható a Zalai Hírlap. A két ország kapcsolatát szorosabbra kell

fűzni, és ehhez minden feltétel adott, fogalmazott beszédében Balaicz Zoltán polgármester, aki köszönetet mondott a rendezvény megszervezéséért. A kulturális nap kezdete előtt sokéves hagyományt követve a Vietnámi Demokratikus Köztársaság megalapítója és első elnöke, Ho Si Minh születésének közelgő 133. évfordulója tiszteletére ünnepséget tartottak landorhegyi emlékművénél, mely egyetlen Európában. Mint kiemelte, a két ország között 73 éve létesült diplomáciai kapcsolat, de ennél több fűzi össze a két országot, mégpedig a két nép barátsága.

Évet értékelt Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége

Idén is támogatja az önkéntes polgári védelmi szervezeteket, mentőcsoportokat Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége. Egyebek mellett erről is született döntés a szervezet minap megtartott éves közgyűlésén – tájékoztat a zaol.hu. Idén Gyenesdiás, Zalaapáti, Tekenye, Pórszombat, és Zalaszentiván településen terveznek gyakorlatot, amihez közel félmillió forinttal járulnak hozzá, és további 150 ezer forintot kap hasonló célra a Pelso Járási Önkéntes Mentőcsoport. Kemény József, Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége elnöke érdeklődésünkre arról adott tájékoztatást, hogy évek óta segítik a lakosság védelmét szolgáló szervezeteket. Tavaly június elsején a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásával és közreműködésével, az illetékes polgármesterekkel együttműködve részleges gyakorlatot tartottak, amelyen a földgáztárolónál a belső védelmi tervében foglaltakat, míg Tófejen és Pusztaedericsen a polgári védelmi parancsnokságok tevékenységét gyakorolták. Ezt a szövetség 150 ezer forinttal támogatta. Szeptember végén pedig a Zala Mentőcsoport nemzeti minősítésének a megújítására szerveztek gyakorlatot a megyei szövetség 350 ezer forintos hozzájárulásával.

Borbírálatot tartottak Beleznán

A beleznai nyugdíjasklub szervezésében nemrég a dél-zalai település borosgazdáinak részvételével borbírálatot tartottak – írja a zaol.hu. A bizottság elnöke Ilia Csaba volt, vezetésével 14 fehérbort és 10 vörösbort értékeltek. Végül nyolc arany-, hét ezüst- és hat bronzérmet osztottak ki. A falu borának járó címet a négy aranyminősítéssel rendelkező Kele László egyik nedűje kapta. A bírálók a nap zárásaként beszéltek a nedűk minőségéről, megosztották észrevételeiket a gazdákkal.

Lakossági LED-csereprogramot indítottak Zalalövőn

Május elsejével országszerte elindult az a lakossági LED-csereprogram, amelyhez számos más zalai településhez hasonlóan Zalalövő városa is csatlakozott. A program révén a helyi lakosok a háztartásaikban használt régi izzók kiváltására ingyenesen kaphatnak korszerű és energiatakarékos LED fényforrásokat. Minderről Gyarmati Antal polgármester számolt be a Zalai Hírlapnak, aki elmondta: a csereprogramban részt vevő települések önkormányzatai szervezési, koordinálási feladatokat látnak el, lakosoknak pedig mindössze azt kell vállalniuk, hogy az ingyenesen átvett fényforrásokat a jelentkezés során megadott háztartásban, minimum két éven keresztül fogják használni. A programban való részvétel feltétele egy ingyenes internetes regisztráció, amire az érdeklődőknek május elsejétől egészen a hónap végéig van lehetőségük.

Út- és hídfelújítás Iklódbördőcén

A Magyar Közút NZRT. egy TOP-program keretében a Lenti-Borsfa összekötő úton, Iklódbördőce belterületén burkolatfelújítási munkákat végez – írja a zaol.hu. Megtörténik a Hernyéki ág-híd felújítása is. Itt a szükséges építéstechnológiai előírások miatt a forgalom a híd mellett elkészített ideiglenes terelőúton halad, váltakozó irányban egy forgalmi sávon, jelzőlámpás forgalomirányítással. A munkálatok a napokban kezdődtek meg és várhatóan ez év augusztusáig tartanak. A forgalomkorlátozások miatt a szakaszon megnövekedett áthaladási idővel kell számolni.

Összefogással újult meg a játszótér

Közösségi összefogással újították fel Zalaháshágy játszóterét a település lakói. Az elmúlt hét végén többek közt az elhasználódott, elkorhadt elemeket cserélték ki, illetve erősítették meg, az elkopott festést újították fel, de a kerítés is megszépült – tájékoztat a Zalai Hírlap. A munkálatokat a háromgyermekes Mikó-Baráth Máté önkormányzati képviselő kezdeményezte, s a felhívásához több, mint tucatnyian csatlakoztak. Elsősorban önkéntesek, de az önkormányzat dolgozói is részt vettek a munkálatokban. Zalaháshágyon másfél évtizede két-három év is eltelt úgy, hogy nem

születtek gyermekek. Ma már sokkal jobbak a demográfiai mutatói a községnek, évente három-négy, de akár öt újszülöttet is köszönthettek, s most is van gyermekáldás kilátásban. Emellett vannak betelepülők is, akik szintén családosak. A felújítási munkálatokat a május végén esedékes gyermeknapra szerették volna elvégezni.

ZTE FC vasárnap is győzött

Friss kupagyőztesként először léphetett pályára bajnoki találkozón a ZTE FC labdarúgó csapata, amely vasárnap a Puskás FC-t fogadta. Az egerszegiek a kupasiker után idehaza is létfontosságú sikert értek el, ami most nagyon kellett nekik. A találkozó előtt egyperces néma csenddel emlékeztek meg az egy héttel korábban, tragikus balesetben elhunyt Fuisz Richárdról. A 25 éves korában elhunyt fiatal a ZTE FC játékosa volt és szerepelt a kék-fehérek felnőtt együttesében is. ZTE FC-Puskás Akadémia FC 2-1.