Május 13-a a város napja a megyeszékhelyen, ebből az alkalomból szombaton a Göcseji Múzeumba "születésnapi" ajándékkal is készülnek. Ezen a napon a közgyűjtemény ingyenesen lesz látogatható, és különösen ajánlott felkeresni az Elődeink élete című állandó kiállítást, ahol látható Egerszeg várának makettje is. Kísérő rendezvényként 14-18 óra között családi programmal is kedveskednek a látogatóknak a múzeumpedagógiai teremben. Makettből fel lehet építeni majd Egerszeg várát, lesznek ügyességi játékok, lóra pattanás, várostrom, zászló kitűzése a várra, ahová király is kell, ő pedig korona nélkül nem lehet, tehát lehet készíteni neki „ékkövekkel” díszített koronát! A csatazaj elültével, a nap végén a kis várvédők saját pajzzsal térhetnek haza.