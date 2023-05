Friss kupagyőztesként először léphetett pályára bajnoki találkozón a ZTE FC labdarúgó csapata, amely vasárnap a Puskás FC-t fogadta. Az egerszegiek a kupasiker után idehaza is létfontosságú sikert értek el, ami most nagyon kellett nekik. 2:1-es győzelmükkel a kék-fehérek nagyot léptek előre céljaik elérése felé, ráadásul jó, küzdelmes játékkal örvendeztették meg szurkolóikat – mint ahogy az Szekeres Péter felvételén is látható.