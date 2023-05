Minderről a szlovéniai magyar sajtó számolt be elsőként, hiszen a főkonzul a napokban zártkörű búcsúfogadást tartott hazánk lendvai főkonzulátusán, s ott jelentette be hirtelen távozásának hírét, ami – muravidéki hírforrásunk szerint – az ottani magyarság vezetőit is váratlanul érte. A már több mint két évtizede diplomataként dolgozó Máthé László Eduárd 2020 októberében foglalta el lendvai hivatalát, ám azt megelőzően is dolgozott már Szlovéniában, 2010 és 2014 között Magyarország ljubljanai nagykövetségén beosztott diplomataként szolgálta hazánkat. Ezt követően Afrikába, a kenyai magyar nagykövetség élére nevezték ki, ahol a Nigériával kapcsolatos magyar diplomácia vezetője is volt. Legújabb megbízatása ehhez az időszakhoz, illetve az ott szerzett tapasztalataihoz vezethető vissza, hiszen jövőbeni feladatköre során elsősorban „a Szaharától délre található, számos problémával küszködő térséggel” foglalkozik majd.

Máthé László Eduárd távozása után a lendvai magyar főkonzulátus munkáját átmenetileg – az új főkonzul kinevezéséig – dr. Czikó Anita elsőbeosztott konzul irányítja majd.