ZALAEGERSZEGI HÍREK

Kamarai családi nap a zalaegerszegi Alsóerdei Sport- és Élményparkban

A zalaegerszegi alsóerdei Sport- és Élményparkban szombaton rendezte meg első családi napját a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – tájékoztat a zaol.hu. A sokszínű programon, mely 200 résztvevőt várt, többek között lehetőség nyílt az Európai Unióval kapcsolatos információk bővítésére is, ebben segített az Europe Direct Zala Iroda, amely a kamara égisze alatt működik. A családi napon a gyerekeket arcfestés, csillámtetoválás, memóriajáték, foci, légvár, kézműves foglalkozás várta, de lehetőség volt a hófánk használatára is. A felnőttek logikai és ügyességi játékokban vehettek részt. A családi napra kilátogatókat bográcsban és kemencében sült ételekkel kínálta a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Technikumának vendéglátós csapata, az egerszegi rádió pedig innen sugározta aznapi adását.

Bemutatták szombaton este a KÓSART produkció első táncszínházi előadását

A KÓSART Kósa Ruben és Kósa-Kemes Laura vezetésével, koreografálásával Eredet címmel mutatta be szombaton este a Hevesi Sándor Színházban első táncszínházi produkcióját. A Zalai Táncegyüttes tagjaiból alakult tánctársulat előadásának történetét is Kósa Ruben együttesvezető jegyzi Kósa-Kemes Laurával. Az ősbemutató a csodaszarvas legendája köré épül, de mint Kósa Ruben a Zalai Hírlapnak elmondta, nem csak arról szól, hanem az eredetet, a megpróbáltatásokat és a hazatalálást járja körül a tánc megjelenítő erejével. A modern mesévé fejlődő események egy képzeletbeli erdőben játszódnak, ahol próbatételek várják a főhőst. A zenét Sebestyén Áron zalai kötődésű, de fővárosi zeneszerző komponálta. A produkcióban a koreográfusok mellett Táncos Kristóf, Cseh Richárd, Barabás Lilla, Takács Lora Laura, Palkovics Réka, Simon Lolita, Sziva Veronika, Bolla Dávid, Mecséri Ádám, Nárai Dominik táncolt, a díszlet Mészáros Tibor tervező munkája.

Irodalmi vetélkedő zárónapját tartották szombaton a megyei könyvtárban

Nyüzsgés, játék, előadás, kiállítás fogadta szombaton délelőtt a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár emeleti nagytermébe érkezőket. Ekkor tartották a Mesékbe költözünk vetélkedő záróprogramját – írja a zaol.hu. A megyei könyvtár kistelepülési könyvtárellátási csoportja 8. éve hirdet olvasásnépszerűsítő irodalmi vetélkedőt a községekben élőknek. Az elmúlt hét vetélkedő egy-egy író élete és munkássága köré szerveződött, olyan szerzőket választottak a könyvtárosok, akiknek a műveit gyermek és felnőtt egyaránt szívesen olvassa: Janikovszky Éva, Szabó Magda, Bálint Ágnes, Csukás István, Romhányi József, Nógrádi Gábor, Berg Judit szerepelt eddig. A vetélkedőt családoknak, baráti társaságoknak hirdették, több generáció képviseltethette magát. Az idei felhívás rekordszámú, 20 csapat jelentkezett.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Megemlékezés a honvédelem napja alkalmából Nagykanizsán

A Nagykanizsai Honvéd Egyesület az egykori Gábor Áron-laktanyánál szervezett megemlékezést a honvédelem napja alkalmából, Balogh László polgármester koszorúzott. A városvezető beszédében hangsúlyozta: az elmúlt hetven évben, a világháborút követően létrejött Nyugat-Európában egy olyan berendezkedési forma, és egy olyan szemlélet született meg, amely a békét állandónak és birtokolható adottságnak tekintette. A történelem egyedülálló évtizedeiben valóban a béke uralta az európai életet, amely gyarapodást, fejlődést, új szövetségi rendszereket szült és az Európát kettészelő fal leomlását is elhozta. A beszédet követően a megemlékezők koszorúkat helyzetek el Gábor Áron szobránál.

Bő szoknyák és gyöngyösneccek a Thúry György Múzeumban

A Thúry György Múzeum Fő utcai épületében csütörtökön megnyílt a "Minél cifrább, annál szebb" – A bőszoknyás-gyöngyösnecces népviselet Zalában című időszaki kiállítás -tájékoztat a Zala Hírlap. A tárlatot stílusosan a kanizsai VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Pántlika Néptánccsoportjának előadása nyitotta meg, a fellépők gyöngyösnecc fejfedőben és hagyományos népviseletben adták elő műsorukat. A vendégeket dr. Száraz Csilla múzeumigazgató köszöntötte. Elmondta: a tárlat megvalósításához közel 25 millió forinttal járult hozzá a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma. A tárlat kurátora, Gyanó Szilvia néprajzkutató sokat tett azért, hogy ilyen színvonalas gyűjtemény kerüljön a látogatók elé. Balogh László polgármester megjegyezte: e kiállított főkötők, gyöngynecces és bő szoknyás viseletek nem holmi textíliák, hanem nagyszüleink világának történetmesélői, melyek segítségével a történelem szólítja meg a látogatót. Ezután Csapláros Andrea, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnöke mondott köszönetet a kormány a Nemzeti Kulturális Alapnak, a múzeumoknak és a vidéki telephelyeknek nyújtott, 3,5 milliárd forintos támogatásáért.

Jó hangulatú horgászverseny a palini tónál

Kilimán önkormányzata hagyományteremtő szándékkal szombaton a palini tónál egész napos horgászversenyt és közösségépítő rendezvényt szervezett – írja a zaol.hu. A felnőttek és gyerekek viadalán ezúttal a leghosszabb halakat fogók kaptak jutalmat. Pusztai Szabolcs polgármester elmondta: tavaly kísérletképpen tartottak hasonló összejövetelt, ami akkor megmozgatta a lakosságot, sokan velük tartottak. Ezúttal kicsit kevesebben gyűltek össze, de a hangulatra nem lehetett panasz. A fiatalok között igazságos sorrendet állítottak fel, míg a felnőtteknél centik választották el egymástól a dobogósokat.

KESZTHELYI HÍREK

Helytörténeti könyv született Keszthely belvárosáról

Bemutatták Góth László professzor Keszthely belvárosáról szóló, Utcák, házak, lakosok és emlékek című könyvét. Az író-olvasó találkozón a szerző történelmi tényeket és személyes élményeket is megosztott a belváros 1920 és 1970 közötti történetéről – olvasható a Zalai Hírlapban. A Keszthelyi Nemzeti Kör által szervezett programon Góth László felidézte: itt töltötte gyermek- és ifjúkorát, majd Debrecenből nyugdíjasként hazatért. Kutatómunkája eredményeként a kötetben feltárul például a Schnetzer-villa valódi története, és a korábbi Uránia építőjének, Kovács Mórnak eddig kevéssé ismert munkássága, aki üzemeltetett a városban egy jól menő boltot, felvirágoztatta az Amazon kávéházat, majd beleszeretett a mozgóképbe, és a Fő téren felépítette az Uránia Filmszínházat. Az olvasó e könyvből épületről épületre megismerheti Keszthely belvárosát.

Keszthelyen ért célba a koraszülöttek rehabilitációját segítő alapítvány jótékony sportakciója

Vasárnap délután öt órakor Keszthelyen eredményhirdetéssel ért véget a koraszülöttek rehabilitációját segítő alapítvány sportakciója, melynek során 66 kilométert futott le közel 700, a jótékony célú akcióhoz csatlakozó futó – írja a zaol.hu. A szervezők minden indulónak emléklapot adtak, díjazták az első három csapatot, az első három a férfi, valamint a női egyéni versenyzőt. Dr. Gárdos László, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosa lapunknak az eredményhirdetés után elmondta, az ország számos gyermekklinikája és kórháza indított az idén csapatot. A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány több mint egy évtizede áll a koraszülött és súlyos állapotú, rehabilitációra szoruló gyermekek szolgálatában. A szervezet kiemelt feladata a koraszülöttmentés, amelyet Vas és Zala megyében, valamint Somogy megye egy részében végez. Az alapítvány 2023. május 21-én vasárnap hetedik alkalommal rendezte meg a "Másodszor is célba érünk!" Jótékonysági futást a koraszülöttekért, amelynek 66 km-es távja ezúttal is a Zalai-dombság vadregényes tájain vezetett, 10 váltóponttal.

Családbarát munkahely lett a hévízi fürdő és kórház

Családbarát munkahely védjegyet nyert a Hévízgyógyfürdő és Reumakórház, amely nemrégiben megkapta az Energiatudatos kórház tanúsítványt is. Minderről dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna főigazgató tájékoztatta a Zalai Hírlapot, hozzátéve: a családbarát cím igazolja az intézmény elkötelezettségét, s emellett egy modern vállalati kultúra alapjainak megteremtését is szolgálja. Az Energiatudatos kórház cím az Energiahatékonysági kiválósági pályázat első szintje, amely felmutatható eredményeket még nem, elkötelezettséget, stratégiai tervet azonban igényel, már csak azért is, mert nemzetközi felmérések igazolják, hogy pusztán tudatosítással 10 százalék energiamegtakarítás érhető el. A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház mellett a Zala Megyei Szent Rafael Kórház is elnyerte a jogot, hogy használja e címet.