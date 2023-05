A véradáson 18 fő vett részt, a település polgármestere, Borvári Lili szerint ez a falu méretét tekintve nagyszerű eredmény, az egészségnapi programok pedig mintegy félszáz főt vonzottak. A betérőket húsmentes, egészséges ételekkel – többek közt háromféle salátával, sárgarépás szendvicskrémmel, párolt cukkinival, mentás limonádéval – kínálták, illetve ezek elkészítésének módját is bemutatták az érdeklődők számára.

– Évente általában egy-két alkalommal szervez véradást a településre a Magyar Vöröskereszt, amit igyekszünk további programokkal komplexebbé tenni – magyarázta Borvári Lili. – Ezzel egyrészt az a szándékunk, hogy minél többeket csábítsunk be, hiszen ezáltal talán a véradók száma is nagyobb lesz, de önmagában az egészségnappal is igyekszünk hozzájárulni a helyi lakosság egészségtudatos szemléletmódjának kialakításához. Mivel május a melanóma hónapja, ezért dr. Kemény Teréz bőrgyógyász szakorvos személyre szabott tanácsokkal látta el a hozzá fordulókat.

Közeleg a strandszezon, így dr. Kemény Teréz a fokozatosság elvére figyelmeztette a jelenlévőket, azaz arra hívta fel a figyelmet, hogy a déli időszakban, 11 és 15 között mindenképpen kerüljük a napon való tartózkodást, vagy ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor takarjuk el a bőrfelületeinket. A melanóma által leginkább veszélyeztetettek közé az anyajegyesedésre hajlamosak, illetve a nagyon fehér bőrű személyek tartoznak, de a gyermekeket szintén célszerű a közvetlen napfénytől védeni. A napozást, mint önálló tevékenységet ideje lenne elfelejteni, akárcsak a szolárium használatát, hiszen szervezetünk számára annyi napfény is elegendő, amennyit a szabadban való tartózkodás során kapunk.