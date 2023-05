A nyitó versenynek – amely ezúttal is kétfordulós akadályhajtásból és vadászhajtásból tevődik össze – a petrikeresztúri sportpálya ad helyet. A program 11 órakor ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, s várhatóan késő délutánig tart. Az előzetes nevezések alapján tíz fogat indulása várható, ezek fele mindkét versenyszámban indul. A benevezett versenyzők többsége zalai, de érkeznek Somogy és Vas vármegyéből is fogathajtók.

A Zala megyei bajnokság 2023-ban hét versenyt foglal magába. A május 20-i petrikeresztúri nyitányt a zalabaksai forduló követi, ennek időpontjául június 11-ét jelölték ki. Júliusra nem terveznek versenyt, augusztusban azonban várhatóan három is lesz, 6-án Lentiben, 12-én Zalalövőn, 26-án pedig Magyarszerdahelyen. Szeptember 9-én Egerváron gyűlnek össze a lovassport kedvelői, a bajnokság zárófordulójának pedig ezúttal is Szentgyörgyvár ad helyet, a szeptember 16-i versenyen egyben a bajnoki díjkiosztó ünnepséget is megtartják.