Újdonság, hogy a művelődési központ saját büfével települt ki, valamint most először a zalaeger-szegi kicsik is találkozhattak a nyíregyházi „tekerd!” csoporttal. A fiatalok segítségével egy 36 ezer darabos legofal épült, ami a New York-képzőművész, Rob Anderson egyik „Kittizen” falfestmé-nyét ábrázolta.