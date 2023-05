Az elmúlt évtized legnehezebb és leglátványosabb útvonalát teljesíti a Tour de Hongrie mezőnye. A szervezők már az utolsó simításokat végzik a verseny vonalán, a résztvevők is megérkeztek és hangolódnak az indulásra. Szerdán rajtol a Tour de Hongrie, az idei év legnagyobb hazai kerékpáros eseménye, amelyre a nemzetközi sajtó is figyel. A versenyzők a szentgotthárdi kezdés után rögtön az első napon Zalalövő felé tekernek, majd több zalai tájon is végighaladnak. Zalaegerszegen május 11-én kell útlezárásokra számítani, a kerékpárverseny második szakasza ugyanis csütörtökön innen indul és 175 km megtétele után Keszthelyen ér célba.

A ZAOL-Podcast friss adásában Szilasi László versenyigazgató mondja el a legfontosabb információkat az idei Tour de Hongrie-val kapcsolatban