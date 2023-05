A program vasárnap szentmisével kezdődött, délután volt motoros bemutató és felvonulás, majd bajnoki futball mérkőzés, este pedig bállal zárják a napot. Hétfőn a sportpályán délelőtt megkezdték a főzőcsapatok, idén 10-en, az ételek elkészítését, majd délután kulturális műsor várta az érdeklődőket zenés fellépőkkel.

Vigh László és Soós Endréné a megnyitón

Fotó: Korosa Titanilla

A megnyitón Soós Endréné polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő is köszöntötte a jelenlévőket.

A politikus amellett, hogy mindenkinek jó szórakozást kívánt a búcsúi rendezvényhez, arról is beszélt, hogy a falvak fejlesztését az elmúlt években több pályázati rendszer is támogatta, így a Magyar falu, illetve a vidékfejlesztési programok, melyek kiírásain elnyert támogatásokkal a helyi infrastruktúrát javíthatták. Rédicsen is utak, középületek újulhattak meg, de ahhoz, hogy a település szép és gondozott legyen, az ott élők munkája is szükséges. Vigh László jelezte, hogy hamarosan elindul a községben egy több mint 100 millió forint értékű beruházás, mely a helyi vízelvezetés felújítását, árkok rendbe tételét segíti majd.

A nap további részében díjazták a főzőverseny csapatait és estig tartott a zenés program, a sztárvendég Kaczor Feri volt.