A szőlőhegy kapujánál tartott ünnepségen először dr. Háda László plébános mondott áldást, majd Novák Ferenc polgármester osztotta meg gondolatait a közönséggel.

-Településünk a történelemben és a jelenben ezer szállal kötődik a szőlőhöz és a borhoz - kezdte. - Bár egy középkori leírás szerint Karos szőlője selejtes, de eladásra jó módja vagyon, hiszen kereskedelmi útvonal mellett feküdt a település. Régebben is a térség híres volt jó borairól, az 1860-as években Londonban a Szabari Bán Pince bora aranyérmes lett, kerek 150 év múlva pedig Franciaországban ismételték meg a sikert az utódok.

Arról is beszélt, hogy az Orbán-nap a tavaszi borversenyeket követő ünnep Zalakaroson. Legnagyobb ünnepük a borfesztivál, de tartanak szüreti mulatságot és Márton-napot, illetve évről évre megválasztják a város borát a térségből. A borhoz köthető hagyományok ápolását jelzik továbbá a egyes közterek elnevezései is. Emellett tagjai a Magyar Borvárosok Szövetségének, a Zalai Borút Egyesületnek, de elnyerték a Magyarország legkedveltebb borvidéki település címet is az elmúlt esztendőben.

Novák Ferenc meglocsolta Szent Orbán szobrát a hagyományok szerint

Fotó: Korosa Titanilla

-Zalakaros számára fontosak ezek az értékek és az is, hogy Szent Orbánhoz kötődően értékeljük az ő ténykedését - tette hozzá Novák Ferenc. - Bizakodunk a támogatásában, hogy idén is érdemes lesz sokat dolgozni és a természeti károk nem teszik tönkre azt a rengeteg munkát, amit a szőlő gondozása és a bor készítése megkíván.

A köszöntő után a polgármester borral locsolta meg Orbán szobrát, majd a Dalárda-Vegyeskar adott műsort.