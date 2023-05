Az elmúlt hétfő kicsit más volt, mint a többi. Reggeli munkába rohanás és teendők intézése helyett az emberek kiélvezhették a májusi nyár adta lehetőségeket. Kirándulással, túrázással, különböző szabadtéri programokkal tölthették el szabadnapjukat, családjukkal.

Sokakat vonzott a "magyar tenger" partján fekvő Keszthely városa is. Jó volt látni, hogy a strand, a pavilonsor, a móló, de még a Festetics-kastély is megtelt tömeggel, kirándulókkal. Volt, aki csak egy fagyira látogatott el a partra, de sokakat vonzott a kastély parkja, a móló, a pavilonsor csecsebecséi, éttermei és persze az óriáskerék. A hajózási szezon is beindult, így sokan vették igénybe a sétahajót, de rengeteg vitorlás is ellepte a Balaton vizét.

A strandok és éttermek megnyitottak a hétvégén, tehát kijelenthetjük, hogy a 2023-as balatoni szezon elkezdődött.

Tekintsék meg felvételeinket a pünkösdhétfői keszthelyi délutánról.