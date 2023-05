„Rózsa, rózsa, labdarózsa levele. / Csak egy kislányt neveltek a kedvemre. / Azt is azért nevelték a kedvemre, / kék a szeme, göndör haja fekete. – említhetjük a Rózsa, rózsa, labdarózsa levele kezdetű magyar népdalt, melyet Lajtha László gyűjtött a Pest megyei Pereghez tartozó Bankházapusztán 1932 áprilisában ahhoz, hogy igazoljuk milyen régóta kedvelt virágunk a labdarózsa, amely a magyarság szívébe népdal formájában is belopta megát. Ez, a bodzafélék családjába tartozó, 2-5 méter magasra is megnövő cserje, vagy kis fa, amely hivatalos nevén kányabangita, (Viburnum opulus) csaknem egész Európában megtalálható. Ázsia mérsékelt övi részein, a Kaukázustól Japánig fordul elő.