Mint ismeretes, a Holub utca 16-ban egy első szinti lakás szobájában az elektromos roller gyulladt ki töltés közben. Mire a vásárolni távollévő család hazaért, a lángok a homlokzati szigetelést begyújtották, és a falon felfutó tűz a négyszintes épület két lépcsőháznak a tetejét elemésztette.

Balaicz Zoltán polgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy számlát nyitottak a pénzbeni adományok fogadására: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, 11749008-15432704-16020007, a közlemény rovatba beírandó: tűzkárosultak megsegítése.

A további adományok - ruhák, tartós élelmiszerek, játékok, bútorok, háztartási gép - esetében célszerű a károsultak közvetlen megkeresése. Az önkormányzat igény esetén a károsultakkal egyeztetve gyűjtőpontot is kialakít. A tűz után egy család kért segítséget, ők apartmanban kaptak helyet, a többi család barátoknál, családtagoknál oldotta meg lakhatását. Akinél ez hosszabb távon nem működik, számára is biztosít az önkormányzat elhelyezést. A polgármester ígéretet tett, hogy az önkormányzat szakemberei minden szükséges segítséget megadnak a társasház részére.

A helyszínen járva azt tapasztaltuk, hogy elkezdődött a munka a társasház kezelőjének megbízásából, a romokat konténerbe gyűjtik.

A Holub utcai tűzzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, a nyolcvanas-kilencvenes években hasonló megoldással számos épületet húztak fel Zalaegerszegen. Azaz: a külső falazatot polisztirollemezekkel (hungarocell) szigetelték, a nyílászárók felett pedig nincs a tűz terjedését meggátló sáv, ami általában bazaltgyapot. A polisztirol nagyon gyorsan ég, és ez rendkívül sűrű, mérgező füsttel jár, mint ahogy ez szombaton is látható volt.