A programhoz természetesen rövid ünnepi műsor is társult, a közép-zalai településen élő gyermekek az alkalomhoz illő versekkel és dalokkal kedveskedtek a megjelenteknek, majd virággal köszöntötték szeretteiket. Ezt követte a vendéglátás, amiben ugyancsak közreműködtek a gyermekek.

- A tavalyi után ez már a második alkalom volt, hogy így szerveztük meg anyák napi rendezvényünket – mondta Borvári Lili, a település polgármestere. – Az volt a szándékunk, hogy ne csak a szokványos módon köszöntsük az édesanyákat, nagymamákat, esetleg dédmamikat, hanem kényeztessük is őket egy kicsit. Általában ugyanis ők azok, akik kiszolgálják a gyerekeket, s mivel ezt teszik egész év során, talán még inkább tudják értékelni, ha ez most fordítva van.

A polgármester hozzátette: az önkormányzat nemcsak a tárgyi feltételeket biztosította a reggeli elkészítéséhez, hanem arról is gondoskodott, hogy a személyzet is meglegyen hozzá, ugyanakkor örömmel vették, hogy a műsorban közreműködő gyerekek is segítettek, a tálalás egy részét például ők végezték. A bensőséges hangulatot azzal is igyekeztek megteremteni, hogy a műsorban közreműködők ezúttal nem a színpadon állva szavaltak, énekeltek, hanem közvetlenül a meghívott vendégek előtt állva szerepeltek.