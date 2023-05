Ennek a meggyőződésének adott hangot Benke Richárd, a Tiéd a Város önkormányzati képviselőcsoport frakcióvezető-helyettese a legutóbbi közgyűlés döntéseiről csütörtökön tartott tájékoztatón. A közgyűlés meghallgatta a városi tulajdonú vállalkozások beszámolóit, ekkor hangzott el, hogy a bérek rendezése nélkül a már meglévő munkaerőhiány súlyosbodni fog. Benke Richárd kitért arra is, hogy szerencsére a vállalkozások rezsiköltségei nem növekedtek a 2022-re prognosztizált drasztikus mértékben, de ezt az évet is a fokozott takarékosság kell, hogy jellemezze. Szólt arról is, hogy interpelláltak a köztéri alkotások kifogásolható állapota, gondozatlansága miatt, és megoldást kértek a helyzet rendezésére.

Góra Balázs frakcióvezető-helyettes a hamarosan elkészülő, nemzetközi versenyelőírásoknak is megfelelő búslakpusztai lőtér kapcsán szólt arról, hogy az üzemeltetés a Zalaegerszegi Élménypark Kft. feladata, a szakmai részt a város három sportlövész egyesülete biztosítja.