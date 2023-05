A villanyszerelő átvizsgálta a lépcsőházakat. Az áramszolgáltató E.ON akkor tudja majd visszakapcsolni az áramot, ha újjáépül a tető és teljesen megszűnik a beázásveszély. Éppen ezért fontos, hogy a társasház közös képviseletét ellátó Biztos Pont Zala Társasházkezelő Bt. gyorsan intézkedett és megtette a kárbejelentést a Generali biztosítónak. Ezzel a kárügyintézési folyamat elindult, amihez szükség van még a tűzvizsgálati jegyzőkönyvre is. Amennyiben a biztosítás díja nem fedezi majd a helyreállítás költségét, akkor önkormányzatunk pénzügyi segítséget fog biztosítani a társasház részére.

Az érintett lakók közül egy házaspár kért önkormányzati elhelyezési segítséget, őket egy kollégiumi apartmanban szállásolták el. A többi lakó családon belül, vagy barátoknál oldotta meg az átmeneti elszállásolást. Ha később szükség lesz még további önkormányzati segítségre, további kollégiumi apartmanokat tudnak rendelkezésre bocsájtani.

Megnyitottak egy számlaszámot, oda lehet a tűzkárok enyhítéséhez kapcsolódóan adományokat felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, 11749008-15432704-16020007 (közlemény rovatba kérik beírni: Tűzkárosultak megsegítése).

A pénzadomány mellett sokan ajánlottak fel ruhákat, játékokat, tanszereket, tartós élelmiszereket, bútorokat, háztartási cikkeket is. Kialakítottak egy adománypontot a KereszturVMK-ban, ahova hétfőtől péntekig 10-19 óra között, szombaton pedig 9-12 óra között lehet adományokat eljuttatni. Kifejezetten kérik, hogy csak jó minőségű felnőtt és gyermekruhákat, tartós élelmiszereket, tanszereket és játékokat adjanak le, de nagyobb helyet foglaló tárgyakat (pl. hűtőgép, mosógép, bútorok) ne, ezeket egyrészt helyhiány miatt nem tudják most befogadni, másrészt érdemes majd a visszaköltözéskor, már célzottan a támogatottakhoz eljuttatni. Emellett zajlik célzott, egy-egy adott családot segítő gyűjtés is, részben a Zalaegerszegi Adományközpontnál (https://www.facebook.com/groups/adomanyzeg), részben pedig az Adomány és Logisztikai Bázison (https://www.facebook.com/groups/989884071355050).