„Beteltek programmal az eddig meghirdetett napjaink, de volt néhány számunkra különösen kedves produkció, amelyeket nem szerettünk volna kihagyni, elősorban a gyerekek miatt. Köszönhetően annak, hogy részesei lehetünk az idei év legjelentősebb kulturális programsorozatának, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Programnak, egy igazán különleges kínálat állt össze. Ezzel a támogatással a hátunk mögött úgy döntöttünk, hogy meghirdetünk egy ráadás „gyereknapot”” – mondta el Badacsonyi Tamás, fesztiváligazgató. Június 11-én vasárnap ráadásul még belépőt sem kell venni a 12 év alatti felnőtt kísérővel érkező gyermekeknek, nekik ingyenes a program. „Meghívtuk többek között a vásári bábjátékok legendás szereplőjét, magát VITÉZ LÁSZLÓ-t is. Kemény Henrik bábfigurájának ikonikus, „Szervusztok pajtikák!" köszöntésen generációk nőttek fel, Zalacsányban Pályi János előadásában találkozhatnak a nézők vele” – tette hozzá Badacsonyi Tamás.

Forrás: Örvényesvölgy Fesztivál

Tele gyerekprogramokkal

A fesztiválon a már így is gazdag gyerekprogramok sorát bővítik a szervezők június 11-én bábszínházi előadásokkal és kézműves foglalkozással.

Az első hétvégén 7 kifejezetten gyerekeknek szóló program várható így 2 bábszínházi előadás: a FIGURINA BÁBSZÍNHÁZ 25 éve legsikeresebb Grim(m)aszok című előadása, VITÉZ LÁSZLÓ és az elátkozott malom című bábjáték, a HÍMZETT IGRICEK gyerekeknek szóló interaktív vásár komédiája, Navratil Andrea, a Kobzos Együttes és a keszthelyi Család Iskola növendékeinek gyermekkoncertje,

gyermek kézműves foglalkozások, hagyományos mesterségbemutatók, és 10-én szombaton egész nap Varázshangok Játszóház!

A második hétvégén, 17-én szombaton 6 gyermekprogram várható: a Príma-díjas Holló Együttes „VÁSÁRFIA” című jelmezes, interaktív gyerekműsora, "HÁROM BAJUSZ GAZDÁT KERES" címen, Víg Balázs interaktív irodalmi műsora, a HÍMZETT IGRICEK: „VÁSÁRI MESÉK - játékok a múltból” című gyermekprogramja, régészeti ásatási bemutató, múzeumpedagógus vezetésével, gyermek kézműves-foglalkozások, és egész nap Varázshangok Játszóház!

Hazai és külföldi sztárvendégek Zalacsányban

Magyarország legújabb fesztiválját, az Örvényesvölgy Fesztivált két júniusi hétvégén - 9-11. és 16-17-én - tartják a zalai dombok között Zalacsányban, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával. A családias hangulat miatt limitált számú közönség előtt rendezett fesztivál ékes példája azon tényezők sajátos együttállásának, amelyeket a VEB2023 EKF program is fontosnak tart a kulturális év alakítása során. A lenyűgöző természeti környezet, a rejtett értékek és kulturális kincsek feltárása, a különleges zenei produkciók, valamint a szervezők és a térségben élők együttműködése jellemzi a majd a két hétvégét, így a környékbeliek is sajátjuknak érezhetik ezt a rendezvényt.

Az első, a 3 napos hétvége programjai a magyar hagyományok, a magyar népzene köré épülnek, gazdag gyerekprogramokkal, különleges koncertekkel, esténként táncházzal. Ezen a hétvégén rendezik meg a Pálos Települések Országos Találkozóját is, együttműködésben a Magyar Pálos Renddel.

A második hétvégén öt külföldi sztárvendég érkezik majd Zalacsányba, köztük a jazz, a soul, blues és az elektro-swing legnagyobbjai. Fellép a 35 éves, Grammy-díjas GIPSY KINGS Diego Bailardo vezetésével és CANDY DULFER, a Grammy-díjra jelölt holland szaxofonos és zenekara is. Az osztrák DELADAP „Crazy-Swing – Dirty Jazz” koncertjével mozgatja majd meg a magyar közönséget, de érkezik a Nagy-Britanniában 2022-ben az év énekesének választott KEVIN DAVY WHITE is. Zalacsányba tér haza New York-ból NÉMETH FERENC jazzdobos, aki igazi nagyágyúkat hoz magával: SEAMUS BLAKE tenor-szaxofonost, aki jelenleg a PINK FLOYD alapító/énekes ROGER WATERS zenekarában játszik, és GILAD HEKSELMAN, gitárost – ők együtt ma az amerikai jazz élet legkeresettebb előadói. Hazai fellépőként többek között a CSÍK ZENEKAR és az ANIMA SOUND SYSTEM lép fel a fesztiválon.

Gasztronómiai különlegességek

A fesztivál során a szervezők elsősorban a helyi gasztronómiát készülnek bemutatni, de a nemzetközi ízeket sem hagyják ki: lesz így például raclette szendvics (egy svájci sajtfélével), és meg lehet majd kóstolni a legfinomabb francia „champagne”-okat is a kitűnő zalai borok mellett. A rendezvény második hétvégéjén, június 16-17-én egy külön "gasztro" udvar is kialakításra kerül: ez lesz a Gastro Kult&Art Liget, ahol bistro ételekkel, különleges italokkal: bor- és buborékos kóstolósorral, élőzenével, művészeti tárlattal és látványfestéssel várják majd a közönséget. A kínálatban olyan ételek szerepelnek majd, mint a vörösboros marhapofa zalai dödöllével; grillezett fogasfilé karfiol rizottóval, bébi spenóttal és bazsalikom krémmel; vagy az óriás túrógombóc sós karamellel és fahéjas tejföllel.

A fesztivál további programjai a www.orvenyesvolgy.hu címen érhetőek el, május 31-ig még 20% kedvezménnyel lehetséges korlátozott számban elővételi jegyeket vásárolni.