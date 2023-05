A mintegy 15 ezer lakosú németországi, Rajna-vidék-Pfalz tartományban található település 1997 óta Keszthely testvérvárosa. 1998-ban alakult meg a Keszthely – Boppard Baráti Társaság. Az alakuló ülést az egyetemen tartották, 17 alapító tag hozta létre a szervezetet. Az alapítók közül hárman most is eljöttek Keszthelyre a német delegációval, osztotta meg a Facebook-oldalán Vozár Péterné alpolgármester.

Kitért arra is, hogy a baráti társaság legfontosabb célja a mai napig az, hogy a testvárosi kapcsolatok társadalmi hátterét erősítse, főleg a sport, a kultúra és az oktatás területén.

Keszthely önkormányzati vezetői a városháza dísztermében fogadták a boppardi társaságot. Manninger Jenő polgármester ismertette a város történetét. Beszélt a látogatóknak egyebek mellett a Festetics-örökségről és kérte, vigyék jó hírét a városnak.

A német delegációt Molnár Krisztina, Berlinben élő, keszthelyi születésű idegenvezető önkéntesként kalauzolta végig a városon, majd kísérte budapesti kirándulásra. A vendégeket fogadták a majormúzeumban, majd részt vettek a hagyományos szezonnyitón, a Balaton megkoszorúzásán. Az utazás második napját Budapesten töltötték a német vendégek, majd tovább ismerkedtek testvérvárosukkal, felkeresték a keszthelyi Festetics-kastélyt, Sümegen pedig lovagi vacsorán vett részt a társaság. Ötnapos kirándulásuk során a Hévízi-tó szolgáltatásai is kikapcsolódást nyújtottak számukra, ezenkívül gulyáspartin vettek részt, végül Tihany és Herend nevezetességeit tekintették meg.

A boppardi vendégek a városházán

Forrás: ZH



A programokat a baráti társaság aktív tagja, Vargáné Várkonyi Erzsébet állította össze, aki korábban önkormányzati képviselő volt Keszthelyen, és jelenleg is ő működteti a szervezet Facebook-oldalát Keszthely-Boppard Barátság Klub néven. Az oldalon megosztották az idei keszthelyi látogatás emlékeit, fotóit is, és bárki figyelemmel kísérheti a szervezet eseményeit.

A baráti kapcsolat az idén keszthelyi gimnazisták németországi utazásával, s boppardi diákok keszthelyi látogatásával folytatódik.