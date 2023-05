A munkálatokat a háromgyermekes Mikó-Baráth Máté önkormányzati képviselő kezdeményezte, s a felhívásához több, mint tucatnyian csatlakoztak. Elsősorban önkéntesek – szülők és nagyszülők –, de az önkormányzat dolgozói is részt vettek a munkálatokban.

– Mi lehetne fontosabb, mint az, hogy a gyermekeinkért dolgozzunk? – kezdte kérdésfeltevéssel az önkéntes munka meghirdetésének magyarázatát Mikó-Baráth Máté. – Amikor a saját gyerekeimmel jártam a játszótéren, akkor láttam, hogy az évek során alaposan megkopott, felújításra szorul. Már márciusban szerettük volna elvégezni a munkákat, majd április közepén újra, de az időjárás mindkét alkalommal keresztülhúzta számításainkat. Most viszont valóban sikerült, ráadásul jó időben, így a festék is könnyebben szárad.

A képviselő elmondta: Zalaháshágyon másfél évtizede két-három év is eltelt úgy, hogy nem születtek gyermekek. Ma már sokkal jobbak a demográfiai mutatói a községnek, évente három-négy, de akár öt újszülöttet is köszönthettek, s most is van gyermekáldás kilátásban. Emellett vannak betelepülők is, akik szintén családosak. A felújítási munkálatokat a május végén esedékes gyermeknapra szerették volna elvégezni.

– A játszótér 12 éve készült, ezért aztán egyes fából készült elemeket már időszerű volt cserélni, de a festést is fel kellett újítani – sorolta tovább az ötletgazda. – A kerítés számos eleme szintén cserére szorult, valamint a jelenlegi játszótér mellett volt egy korábbi is, annak egyik elemét szintén sikerült használhatóvá tenni. Fákat is ültettünk, remélhetőleg négy-öt éven belül már adnak egy kis árnyékot is a térre.