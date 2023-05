Tanáraink már alsó tagozattól kezdve arra tanítottak bennünket, hogy figyeljünk a környezetünkre, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt érte. Nevelésük és példamutatásuk miatt fontos lett mindannyiunk számára ez a kérdés. Ezért is örültünk a lehetőségnek, amikor a Bagodi Vadásztársaság elnöke megkérte iskolánkat arra, hogy a Föld napja alkalmából Bagod, Hagyárosbörönd, Zalaboldogfa környékén segítsünk a felelőtlen emberek által eldobált szemét összegyűjtésében. 2023. április 21.-én 30 iskolatársunkkal, 2 tanárunkkal és a vadásztársaság több tagjával, (akik saját autóikkal, utánfutóikkal jöttek segíteni) együtt kezdtünk neki a feladatnak. Személyesen is segítette munkánkat iskolánk igazgatónője, Péterné Fatér Edit és Sipos Ferenc bagodi polgármester, valamint Varga Katalin hagyárosböröndi polgármesterasszony is. Toplak Lászlótól kesztyűket, a Plan-Inst Kft. Környezet-és Munkavédelmi Szolgáltatótól a láthatósági mellényeket, kézfertőtlenítőszereket kaptuk, ügyelve a biztonságunkra is. Mindannyian lelkesen láttunk neki a feladatnak, mert tudtuk, hogy jó cél érdekében, a Földért tesszük. Megdöbbentő volt látni, mennyi szemét lapul az útszéleken, árkokban, mezőkön és a bicikliutak mentén. Találtunk mindenfélét: háztartási hulladékot, műanyag palackot, párnákat, gumiabroncsokat, takarót és még számtalan olyan tárgyat, ami landolhatott volna a kukákban is. Több autónyi szemetet gyűjtöttünk össze néhány órai munkával a zöld területeken. Elgondolkoztunk azon: még mennyi mindent kell tennünk a Föld megóvásáért. Amikor a munkát abbahagytuk a Zalai Dödölle Manufaktúra Kft látott vendégül minket a Hagyárosi Vadászháznál. Pizzával, vízzel és müzliszelettel köszönték meg a munkánkat. A vadásztársaság tagjai pedig szerveztek nekünk légpuskalövészetet.

Tanulságos volt számunkra ez a nap, melyet a következő sorok fejeznek ki a legjobban.

„Mi vagyunk a változás hangja!

A ritmust a Föld szíve adja!

Vészhelyzet van! Érzitek?

Tesztek is, vagy csak nézitek?!”

A cikk írói: Honfi Bianka, Szőke Alexa, Devecser Dalma és Devecser Ramóna

a Bagodi Fekete István Általános Iskola 8. osztályos tanulói