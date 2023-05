A hazánkban zajló 10. színházi olimpiára eljöttek a világ legismertebb bábtársulatai közül is jó páran. május 27-én szombaton a Zalaegerszegi Dísz-téren találkozhattunk hatalmas bábnak öltözött alakokkal, akik táncra is perdültek, egy-egy arra járót fel is kértek néhány táncmozdulat erejéig.

Képünkön gyerekek táncolnak a hatalmas bábokkal.