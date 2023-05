Vasárnap délelőtt tíz órától várják az érdeklődőket a nyitott szertárkapuk programjához csatlakozó vármegyei hivatásos tűzoltó-parancsokságok, önkormányzati tűzoltóságok és katasztrófavédelmi őrsök, melyek egészen délután négy óráig lesznek látogathatóak Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Letenyén, Keszthelyen, Lentiben, Zalakaroson és Pacsán, valamint Zalaszentgróton. Lesznek próbariasztások, a tűzoltók bemutatják, mi történik, amikor riasztják őket. Megtekinthetőek lesznek a speciális járművek, felszerelések, és adott esetben ezeket ki is lehet próbálni, sőt, még tűzoltónak is be lehet majd öltözni. A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok mellett az önkéntes tűzoltó egyesületek is várják az érdeklődőket például Zalalövőn, Letenyén, Miháldon, Petőmihályfán, Zalakaroson, Murakeresztúron, Szepetneken, Söjtörön és Zalaistvándon is.