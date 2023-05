Az előadó a nagy számú hallgatóságnak elsőként arról beszélt, miért fontos kutatni és kibeszélni a múlt bűneit, gyakran ugyanis a gyerekek és az unokák sincsenek tisztában azzal, miként nyomorították meg családjaikat a kommunisták.

– A II. világháborút követően a kommunisták azonnal nekiláttak a magyar parasztság megtörésének, illetve az egyház közösségépítő és összetartó szerepének lerombolásához – fogalmazott Földváryné Kiss Réka, aki szerint a kommunisták nemcsak a politikai hatalmat vették át, hanem a társadalmi közbeszédet is tematizálták. – Az elv nagyon egyszerű volt, aki nem volt velük, azt reakciósnak, fasisztának, antiszemitának bélyegezték, ami egyből magával vonta a börtönt, munkatábort, rosszabb esetben a kivégzést.

Az előadó arról is beszélt, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc az önállóság iránti vágy kibontakozása is volt, a magyar társadalom ugyanis nem akart diktatúrában élni.

– A forradalom leverését követően véres megtorlás kezdődött, a fegyveres ellenállókat kivégezték, vagy bebörtönözték, az egyházak számára betiltották a közösségi programok szervezését és újra elkezdődött a téeszesítés – folytatta az előadó, aki hozzátette: a Kádár-korszak puha diktatúrája, az úgynevezett gulyáskommunizmus nem azért volt puha, mert megváltozott az ideológia, hanem azért, mert a kommunisták rájöttek, hogy már erőszak nélkül is képesek fenntartani hatalmukat. Persze attól, hogy nem volt nyílt erőszak, még számos ötlet lapult a tarsolyukban, hogy megfélemlítsék az embereket vagy bomlasszák a közösségeket.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő az előadás közben többször is párhuzamot vont az akkori és a mostani baloldali elit gondolkodása között.

– A régi reflexek nem változtak, most is a baloldal akarja megszabni, miként gondolkodjunk a világról, s mindenkit megpróbálnak ellehetetleníteni, aki nem az ő szekerüket tolja – fogalmazott a képviselő, aki utalt a 2019-es önkormányzati választásokra is, mikor a kanizsai baloldali tömörülés – megszerezve a közgyűlési többséget – indoklás nélkül rúgta ki az önkormányzati cégvezetőket, s pályáztatás nélkül nevezte ki saját kegyenceit.