Növekvő összegre pályázhatnak a civil szervezetek

A gazdasági megszorítások nem érintették a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pénzügyi keretét. Az idei 11 milliárd forint után jövőre 13,8 milliárd forint lesz az az összeg, amire ez év október 2-ától egy hónapon át pályázhatnak a civil szervezetek. Erről is beszélt a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Szalay-Bobrovniczky Vince, aki a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya munkatársaival kétnapos látogatást tesz Zalában – írja a Zalai Hírlap. A helyettes államtitkár szerdán Lentit követően Zalaegerszegen adott tájékoztatást a Mindszentyneumban megrendezett fórumon, konzultáción, melyen részt vett Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, Vigh László országgyűlési képviselő, dr. Sifter Rózsa főispán, Balaicz Zoltán polgármester és Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke.

A közös hivatás köti össze a tagságot

Megalakulásának 10 éves jubileumát ünnepelte szerdán a Zala Megyei Katasztrófavédelmi, Tűzoltó és Polgári Védelmi Nyugdíjasok Egyesülete. A Kiskondás étterembeli rendezvényen köszöntőjében Balaicz Zoltán polgármester úgy fogalmazott: a civil szervezetek erősítik a város közösségét, szövetét. Az egyesület tagjait olyan hivatás köti össze, amely az emberi élet, az anyagi javak védelmében szinte a legfontosabb, tette hozzá – írja a zaol.hu. A jeles alkalomból átadta az önkormányzati közgyűlés által kibocsátott kitüntető oklevelet Stockerné Egyed Emília elnöknek. Az elnök érdeklődésünkre arról számolt be, hogy anno 40 taggal jött létre az egyesület, amiben kiemelkedő szerepet vállalt Tajti Béla. Az elmúlt tíz évben programok sokaságát szervezték meg. A rendezvény résztvevőit köszöntötte dr. Kocsi Gyula, a Nyugdíjasklubok és Idősek “Életet az éveknek” Országos Szövetség alelnöke.

Folyik az útfelújítás Kerkabarabáson

Zajlik az útépítés Kerkabarabáson, a Lentikápolna-Zalabaksa közti 2,4 kilométer hosszú szakaszt állítják helyre. A felújításhoz a forrást a Területi Operatív Program egyik kiírása biztosítja, a támogatás több mint félmilliárd forint - mondta a Zalai Hírlapnak Mórocz József, a beruházó Magyar Közút Zrt. Zala vármegyei igazgatója. Megújul a teljes pályaszerkezet, remix technológiával az alsó alapréteget is megerősítették az aszfaltozás előtt. Olyan kapcsolódó feladatokat is elvégeznek, mint a vízelvezetés, a közúti jelzések felfestése, a buszöblök kialakítása. A munkálatok júniusban befejeződnek. A korábbi években már megújultak olyan szakaszok, amelyek ehhez a bekötőúthoz kapcsolódnak és bíznak benne, hogy tudják folytatni a közeli 86-os számú főútig az összekötő út kiépítését.

Szimulátorokon tesztelhették az elméleti tudást Söjtörön

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési szakemberei nemrég a söjtöri iskolásoknak tartottak interaktív foglalkozást, aminek célja az volt, hogy minél több diák sajátítsa el készségszinten a biztonságos közlekedés szabályait – tájékoztat a zaol.hu. A projekt célja a közlekedési és baleset-megelőzési ismeretek átadása, természetesen a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazított formában. A rendőri jelenlét azért fontos ezeken a tanórákon, mert ez biztosítja a kezdeményezés hitelességét, komolyságát. A felsősök játékos formában ismerkednek meg a gyalogos, biciklis és motoros közlekedés alapszabályaival, továbbá elsajátítják az önálló és biztonságos közlekedés ismereteit is.

A pacsai Szabó Nándornét köszöntötték

Születésnapja alkalmából köszöntötte Szabó Nándornét Kelemen Tamás, Pacsa város polgármestere – olvasható a Zalai Hírlapban. A 90. életévét május elején betöltött Szabó Nándorné Czoma Mária kettő testvérével együtt ma is a születéskori házuk szomszédságában él. Az iskolát is Pacsán végezte el, majd 1953-ban ment férjhez. A család új otthona 1969-ben épült fel. Egy gyermeke született, egy unokája és egy dédunokája ünnepelhette vele a születésnapot. Dolgos évei egy részét a tésztagyárban töltötte, majd a KTSZ-ben helyezkedett el, onnan ment nyugdíjba 1989-ben. A munkahelye mellett is sokat dolgozott a ház körül, a kertben és a szőlőhegyen is. Ma is jó egészségnek örvend, főz, mos, egyedül látja el a háztartást. Kedvenc időtöltéseként tévét néz, a Bibliát olvassa. Kelemen Tamás virágcsokorral kedveskedett Szabó Nándornénak és átadta Orbán Viktor levelét, az önkormányzat köszöntőlapját pedig dr. Benedek Karolina jegyző nyújtotta át az ünnepeltnek.

Civil fórumot tartottak Lentiben

Civil szervezetek képviselőinek tartottak fórumot, személyes konzultációt a Miniszterelnökség civil kapcsolatok és társadalmi konzultáció főosztálya és a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület vezetői, munkatársai Lentiben – írja a Zalai Hírlap. A rendezvény megnyitóján Horváth Rita, a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője, majd Horváth László, Lenti polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A továbbiakban dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség civil kapcsolatok és társadalmi konzultáció főosztályának vezetője beszélt az aktuális pályázati lehetőségekről és azok pénzügyi hátteréről. Utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) célja a magyarországi civil társadalom tevékenységének segítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése. A NEA 2015 óta hozzá van kötve a személyi jövedelemadó 1 százalékához, ez közvetlenül teremt lehetőséget arra, hogy magánemberek segítsék a civil szervezeteket. Míg országosan a teljes rendelkezésre álló keretösszeg 2014-ben 3,3 milliárd forint volt, a következő pályázati időszakban várhatóan 13 milliárd forint áll majd rendelkezésre.

Diákolimpiai aranyak és érmek a ZVE vívóitól

Igazi monstre rendezvényt jelentett a vívók országos diákolimpiája, hiszen a fővárosi BOK-csarnokban négy napon át tartottak a küzdelmek, melyekben valamennyi korosztály és fegyvernem képviselői pástra álltak. Zalaegerszeg városát számos vívó képviselte, akik a Zalaegerszegi Vívó Egylet tagjai s az A- és a B-kategóriában indultak, és ott voltak a kerekesszékes szakág képviselői is. Kétezer vívó 46 páston versenyzett egymással. A zalai megyeszékhely képviselői számos kiemelkedő eredményt értek el, köztük diákolimpiai bajnoki címet és több érmes helyezést szereztek.