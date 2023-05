Ahogy arról beszámoltunk, a középiskolás fiú délután, az iskolából hazatérve észlelt egy rikító zöld színű, némileg mozgó zsákot az útszéli, illegális szemétlerakónál, ami reggel még nem volt ott. Az állatot azonnal kiszabadította, pulóverébe takarta, miközben édesanyja hívta az Együtt egy életért, ártatlan állatokért Egyesületet, valamint értesítették a rendőrséget. Később kiderült, a másfél év körüli német dog-vizsla keveréket többször fejbe verték, majd mikor halottnak hitték, zsákba kötötték és kidobták. Az ütések következtében koponya-, arccsont- és orrüregi töréseket szenvedett. Ahogy közösségi oldalukon írták: „az orvos azt a következtetést vonta le, hogy Nérót konkrétan megpróbálták kivégezni, majd mikor elájult szegény, azt hitték, már nem él.” A fiatal kutya a teskándi Trivet-Zalai Állatgyógyászati Centrumban lábadozik, az orvos, az asszisztensek és az egyesület kedvence lett. A kezdeti sokkot és traumát nem heverte ki teljesen, ám a brutális bánásmód ellenére bízik az emberekben és ragaszkodik az emberi társasághoz.

- Valószínűsíthető, hogy bent tartották vagy legalábbis nem kóbor kutya volt, mert nem idegen számára az épített környezet. Azonban a kutyahámtól, az autó ajtócsapódásától és a seprűnek látszó tárgyaktól szó szerint retteg – tájékoztatta lapunkat Hilcz Lívia egyesületi elnök. - Szerencséjére Krisztián gyalog jár iskolába, azon a területen még az autósok sem észlelhették volna a feltűnő zsákot. Az állatorvos elmondása szerint nem érte volna meg a reggelt, ha nem jön időben a segítség. Eddig mintegy 400 ezer forint gyűlt össze a kutyus kezelésére, rehabilitációjára, amiért hálásak vagyunk. Kiderült, Néró egy parvovírust is összeszedett, ám a folyamatos orvosi felügyeletnek köszönhetően azt is legyőzte. Mára teljesen jók a leletei, szerencsére elfogadja az ételt. Azt vettük észre, hogy depressziós, többet kellene vele foglalkozni, nagyon vágyik az emberi szeretetre, néha megsértődik, ha nem foglalkoznak vele. Nincs már karanténban, imád az udvaron sétálni. Kedves, barátságos állat, tényleg szép életet érdemel.

Lívia hozzátette, szervezetük, valamint az Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala Egyesület 50-50 ezer forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek, a rendőrségi feljelentést megtették.

- Kérjük a zalaegerszegieket, esetleg a postásokat, ha azt vették észre, hogy szomszédságukból, a környezetükből hiányzik egy fekete, addig ott tartott kutya, akkor jelentkezzenek. Annak is örülünk, ha valaki névtelenül segítene megtalálni az elkövetőt, elkövetőket.

A 2019-ben alakult Együtt egy életért Egyesület a felépülését követően gazdát szeretne keresni Nérónak. Az állatvédő szervezet négy ideiglenes befogadója jelenleg mintegy hatvan kutyáról és húsz macskáról gondoskodik. Legtöbbször kóbor állatok kerülnek hozzájuk, de bántalmazott, elhanyagolt, szörnyű körülmények között élőket is befogadnak. Német partnerszervezetüknek köszönhetően eleinte nagyon sok mentvénynek találtak gazdát külföldön is, de az ukrán-orosz háború miatt most minden környező országban sok a menekült állat. Végül ne feledjük: az állatkínzás bűncselekmény. A törvény azt a bánásmódot szankcionálja, amely alkalmas arra, hogy az állat maradandó egészségkárosodását vagy halálát okozza. A büntetőjogi felelősség megállapításához az is elég, ha a bánásmód az állat egészségkárosodásának vagy elpusztulásának előidézésére alkalmas, ami két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.