Emléktáblát állíthatnak

Még terveztek egy légi felderítést, ami vasárnap a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt. A család kérése az, ha meg is találják a hegymászó holttestét, mindenképpen maradjon ott. Ha biztonságosan megközelíthető helyen van, akkor Szilárd eszközeit elhozza a mentőcsapat. Egyrészt, hogy pontosabb képet kapjanak a történtekről, másrészt utolsó emlékként a családnak, amely azt kérte: a nyilvánosság kizárásával szeretne gyászolni. Vasárnap este sok százan gyújtottak gyertyát Suhajda Szilárd emlékére egykori iskolájában, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban. A megemlékezésen ott volt a hegymászó édesapja, Suhajda Tibor is. Az eseményen részt vett Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere is, aki bejelentette, kezdeményezni fogja az önkormányzat közgyűlésénél, hogy a belvárosi gimnázium falára emléktáblát helyezzenek majd ki Suhajda Szilárd emlékére.