Mint mondotta, az idei már a 26. motoros hétvégéjük lesz, s programja a kialakult hagyományokra támaszkodik. Ennek jegyében nemcsak a motoros társadalom tagjait várják Tófejre, hanem minden olyan látogatót, aki érdeklődik a motorok, a jó zenei programok, illetve egy tartalmas szórakozási lehetőség iránt.

A Road Wanderers 26. Motoros Hétvégéje pénteken 18 órakor a MegaTasi koncertjével kezdődik, ezt követően egy patinás zalai punk-rock zenekar, a Zaklatás lép fel. Szombaton ugyancsak lesznek koncertek, ezen a napon a zalaegerszegi Hetedik, a nagykanizsai Detonátor, a budapesti GMC, azaz Gabriel Music Company, a dombóvári Hátsó Ajtó, valamint a szombathelyi Bad Ferro lesz a vendégük.

- A motoros hétvégénk egyben nemzetközi Intruder VL 1500 találkozóként is szolgál, ez előjelzések alapján szép létszámmal képviseltetik magukat ennek a márkának a tulajdonosai a rendezvényen – folytatta Molnár Edvin. - Szombaton 9 órakor a tófeji Trianon parkban megemlékezést tartunk, ahol koszorúk, szalagok elhelyezésére is lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek, ezt követi a már szintén hagyományos, 70 kilométeres motoros túránk, amelynek célállomása Kistolmács, az elhunyt motorosok emlékhelye lesz. Közben a találkozó helyszínén, Tófejen számos további program vár a résztvevőkre, lesz többek között ügyességi játék, motorhangverseny és szkanderverseny is, de 100 éves stabil motorokat is bemutatunk az érdeklődőknek.