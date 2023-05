Ennek köszönhetően sűrűbben indul a 4-es, a 13-as, a 18-as járat és a színházból való esti hazajutás is könnyebbé válik, írta csütörtökön a Volán közleményét továbbítva a zalaegerszegi polgármesteri hivatal.

További változás, hogy Botfáról és Zalabesenyőből reggelente gyorsabban lehet eljutni a belvárosba. Egy 19-es és egy 12-es járat délutáni késése megszűnik.

Az új 13-as járat Kertvárostól egészen Pózváig közvetlen eljutást biztosít a kórházi dolgozóknak, a beérkezett igényeknek megfelelően.

A lakosság részéről felmerült Landorhegyen a 10C járat napközbeni visszaállításának igénye a 2-es buszok új szakasza helyett (hétfőtől szombatig), a kertvárosi délelőtti járatsűrűség bevásárlási szokásokhoz igazítása (hétfőtől szombatig), valamint Ebergényből érkezett kérés a 12-es járat útvonalának gyorsítására és a kórház elérésére.

A Volánbusz ezért – a 2 autóbusz április 27-i beállítása mellett – az alábbi módosításokat tervezi bevezetni június 3-tól:

Landorhegyen a régi 10C (ma 20-as) járat újra közlekedni fog hétfőtől szombatig, napközben 30 percenként (az Olai Bisztró és a kórház érintésével).

A 12-es járatok közlekedtetésével hétvégén délután is megmarad Landorhegy felső részének kiszolgálása, a régi menetrenddel ellentétben, s a menetrend megjegyezhetőbbé válik, hiszen a nap nagy részében ugyanazon percekben érkeznek majd a buszok.

A 2-es járat helyett a 22-es – Csácsbozsokról Landorhegy alsó részét feltárva – egészen a Kertvárosig közlekedik, biztosítva az egész napos gyors eljutást Landorhegy és Kertváros között. Ebben az esetben is a nap nagy részében ugyanazon percekben érkeznek majd a buszok.

A 18A járatok helyett a nap jelentős részében is a 18-as jelzésű buszok közlekednének egységesen, sűrűbben, 30 percenként, mellyel a Penny elérése kedvezőbbé válik Kertvárosban.

A 19-es buszok a belváros és a Kertváros között munkanap délelőtt és szombat délelőtt is sűrűbben, 30 percenként közlekednek, így 15 percenként lehetne eljutni Kertvárosba. A 18A járatok helyett a nap jelentős részében is 18-as jelzéssel közlekednének a buszok egységesen és sűrűbben, 30 percenként, mellyel a Penny Market és Liszt Ferenc Iskola elérése kedvezőbbé válik Kertvárosban.

Így biztosítható, hogy a Gyimesi és az Erdész utcák felé elektromos autóbusz közlekedjen a nap jelentős részében (amint azok megérkeznek).

A Kertváros és Landorhegy között egész nap gyors kapcsolatot hoz létre az új 22-es járat.

A 12-es járat a Gasparich utcán fog közlekedni a Landorhegyi ABC után, így gyorsabban éri el a belvárost, illetve munkanap délelőtt egészen a kórházig közlekedne, a lakossági kéréseknek megfelelően.

Délután 16:10-kor is indulna Ebergény felé 12-es járat.

A termálfürdő dolgozóinak kérésére kismértékben változik az 5-ös busz menetrendje, hogy a munkába járást megkönnyítse.

A Kaszaházi úti dolgozók kiszolgálása is javul az ipari üzemek jelzésére, az új, lakótelepeket is feltáró, közvetlen eljutást biztosító 25-ös busz menetrendjének kismértékű módosításával.

A Kosztolányi utca kétirányúsításának hangsúlyos eleme a buszközlekedés alternatív útvonalainak biztosítása, és különösen a buszos megállóhelyek bővítése. Ezáltal – a beruházás elkészülte után – a Kovács Károly térről is kedvezőbb lesz az eljutás a kórház felé. A többlet megállóhelyek közül a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Göcseji utcai főbejárata előtt új buszmegálló fogja szolgálni az utazók közvetlenebb kórházi elérését. A kórház megközelítését segíti emellett a Baross liget oldalán tervezett további buszos megállóhely is.

A klímavédelmi szempontoknak megfelelően a Volánbusz 2023-ban 11 új elektromos szólóbuszt szerez be és kiépíti a járművek töltéséhez szükséges infrastruktúrát. A helyi autóbusz-állomány átlagéletkora ezzel 5 évre csökken, ami az egyik legfiatalabb a megyeszékhelyek összehasonlításában.

A közlekedési vállalat továbbra is várja a menetrenddel kapcsolatos észrevételeket ezen az email címen: [email protected]