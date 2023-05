VÁRMEGYEI HÍREK

Majálist tartottak Lentiben

Vasárnap délután megtelt Lentiben a Templom tér, majálisra várták a település lakóit, turistákat, érdeklődőket- írja a zaol.hu A gyerekek a kreatív műhelyben, játékparkban találhattak szórakozást, de volt óriáscsúszda és mobil játszóház is. A felnőtteknek zenés műsort kínáltak a szervezők, Meseautó címmel Udvarhelyi Boglárka és Pomlényi Péter, a Pesti Zenés Színpad művészei énekeltek operett és musical slágereket, akik műsorukba a közönséget is bevonták.

Születésnapja alkalmából köszöntötték a 90 éves Tóth Lászlónét Zalalövőn

Vasárnap, április 30-án ünneplte kilencvenedik születésnapját a Zalalövő zalapatakai településrészén élő Tóth Lászlóné, akit a jeles évforduló alkalmából péntek délelőtt Gyarmati Antal polgármester és Kovács Ildikó jegyző is felköszöntött – tudósít a Zalai Hírlap. Tóth Lászlóné Margit néni ugyan Bagodban született, de már gyermekkorában Zalalövőre költözött szüleivel, majd ott is ment férjhez húszéves korában. Házasságából három gyermeke született, unokáinak száma négy, s van két dédunokája is, a harmadikat pedig ezekben a hetekben várják. Dolgozott többek közt a helyi költségvetési üzemben, az egykori tanácson, a postán, illetve szükség esetén a plébánián is besegített, de a földműveléssel kapcsolatos teendőket is elvégezte. Életkora ellenére jó fizikai és szellemi állapotban van, a mai napig önállóan látja el magát, s ha úgy látja szükségét, motorra ül, hogy azzal menjen el bevásárolni a város központjába.

Befejeződött az idei békamentés Aranyoslapnál

Befejeződött a békamentés Zalaegerszegen, az Aranyoslapi forrásnál. A polgárőrök, akik felépítették, le is bontották a tó és az Alsóerdő között vezető nagy forgalmú közút mentén március elején emelt terelő fóliakerítést. A békamentést szervező környezetvédők vezetője, dr. Illyés Zoltán biológus és segítője, Gerencsér Beáta, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa elmondta, hogy bár a békák vonulását befolyásolta a fagyos, zord koratavasz is, a varangyok számának drasztikus csökkenéséért mégis inkább a forró, aszályos nyarak okolhatóak, amikor a kisebb vizek, pocsolyák kiszáradtak, az ebihalból átalakult és a tóból kikászálódó aprócska békák szinte megsültek a forró napon. Ráadásul a népszerű kirándulóhelyen tartózkodók közül sokan beálltak önkéntes békaszállítónak, de az állatok számát nem közölték a környezetvédőkkel. Sajnos sokan játékszernek tekintették a varangyokat, s a vandálok sem kímélték az állatokat, előfordult, hogy kihalászták a tóból, vagy szétverték a petecsomókat. Pedig az összes hazai kétéltű faj, köztük a barna varangy is védett, természetvédelmi értéke 10 ezer forint.

A Zalakarosi Fürdő strandszezonjának nyitóünnepségét tartották szombaton

Az 59. alkalmon a létesítmény fejlesztéséről és az új, látványos attrakcióról is szó esett. Az eseményre Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is ellátogatott. A vendégeket Novák Ferenc polgármester köszöntötte. Beszédében kihangsúlyozta: mindig nagy öröm a Zalakarosi Fürdő strandjának megnyitója, amikor mindig visszaemlékeznek az elmúlt évtizedek történéseire. A gyógyhely megnyitása óta eltelt 58 év alatt közel 32 millióan látogattak el ebbe a fürdővárosba gyógyulni és pihenni. De szólt az elmúlt időszakok kihívásairól, megoldandó feladatokról és a város helyzetéről is.

Kiállítás a mézeskalácskészítő szakkör munkájából Kustánszegen

Majális jellegű közösségi programmal kötötte össze a helyi mézeskalácskészítő szakkör záró kiállításának megnyitóját Kustánszeg önkormányzata – tudósít a Zalai Hírlap. Péntek este a község művelődési házába várták az érdeklődőket. A május 15-ig megtekinthető kiállítás megnyitóján Bécs Tiborné polgármester elmondta: az önkormányzat a Nemzeti Művelődési Intézet Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért felhívására nyújtott be sikeres pályázatot, s ennek köszönhetően 2022 novemberétől ez év áprilisának közepéig öt fő részvételével összesen 20 alkalommal tartottak mézeskalácskészítő szakkört. Kuglics Gábor, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatóságának módszertani referense egyebek mellett arról beszélt, hogy Zalában 78 település pályázott, s összesen 124 szakkör tudott elindulni.

Hagyományos búza- és szőlővessző szentelés a mároki kápolnánál

A néphagyomány szerint Szent Márk napjához kapcsolódik a búzaszentelés, míg a szőlőhajtás bemutatása és megszentelése Szent Gyögy napjához köthető. A két ünnep egymást követi, így a kápolnánál búza- és szőlővessző szentelést tartanak ilyenkor az iklódbördőcei Két Hegyhát Egyesület szervezésében. A szőlőhajtást pedig állapota szerint berajzolják a Jövések könyvébe, hogy ebből majd az utókor kiolvassa a szőlőjövéseket. Idén az iklódi hegyen vágott szőlővesszők rajza került a könyvbe. Átlapozva a könyvet, mely az elmúlt 23 év szőlőjövéseit tartalmazza elmondható, hogy a termés fejlődését nézve volt jobb év is az ideinél, például 2020-ban.

Két arany és egy ezüst a masters ob-n

Hárman indultak és három érmet hoztak haza Kecskemétről az idei súlyemelő szenior országos bajnokságról a ZTE versenyzői. A ZTE Súlyemelő Klub képviseletében Papp Péter, Danicser Anita és Györkös Milán lépett dobogóra, dr. Muhoray Árpád kísérte el őket. A versenyre rekordlétszámú nevező jelentkezett, hiszen 76-an regisztráltak, közülük 19 női emelő. A negyedik zalai veterán, dr. Muhoray Árpád sportvezetőként, mint a Magyar Súlyemelő Szövetség elnökségének tagja, a Masters Bizottság országos elnöke a szövetség nevében üdvözölte az országos bajnokság szervezőit.